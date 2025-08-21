Da jeg først hørte om Kill the Brickman, hadde jeg absolutt ingen anelse om hvilket spill jeg kunne forvente. Navnet sier ikke så mye om hva slags prosjekt det er snakk om, og siden det nettopp har blitt lansert uten forhåndsbestillinger eller ønskelister, har det ikke vært noen informasjon om spillet ute i naturen. Men jeg setter også pris på denne mystiske naturen, da den beskytter tittelens hellighet og lar deg bli overrasket over den.

Så hva er Kill the Brickman da? Dette er et turbasert rogue-lignende murstein-breaker der målet er å ødelegge murstein og fiender som effektivt er menneskelige hoder i form av murstein (tenk M.O.D.O.K.) ved å skyte forskjellige typer kuler på dem og se på blodbadet utfolde seg. Det er ikke et veldig komplekst spill i den forstand at det byr på en rekke unike mekanikker som du må mestre, men det finnes et omfattende byggesystem som lar deg style våpen og kuler slik at de er mer effektive på én måte enn på en annen.

For eksempel er det totalt tre forskjellige kuletyper å bruke, de er røde, blå og grønne. Rød har eksplosive egenskaper, grønn er etsende eller giftig, og blå får kulene til å splintres og rikochettere i alle mulige uventede retninger. Etter hvert nivå kan du gå til en Balatro-lignende butikk for å kjøpe oppgraderinger, nye våpenmagasiner og kuler som passer inn i disse kategoriene, slik at du kan justere hvordan du spiller. I praksis kan det bety at du kjøper flere røde kuler, slik at når du skaffer deg power-ups som gjør at eksplosjoner gjør større skade eller fører til rikosjetterende kuler etter den første eksplosjonen, skaper du et hektisk og kaotisk kjedesystem som river banen i stykker og dreper så mange Brickmen som mulig underveis. Dette er viktig å gjøre fordi måten å fullføre hvert nivå på er å beseire et visst antall Brickmen.

Spillet bygger videre på dette ved å introdusere sjefer, enten på slutten eller midtveis i hvert kapittel, og ved å introdusere kontrakter som du må akseptere i starten av hvert nivå for å gjøre det vanskeligere eller lettere. De vanskeligste kan kreve at du dreper flere Brickmen som belønning for mer penger på slutten av nivået, mens de enklere kan gi deg helse tilbake på bekostning av hardt opptjente penger. Du kan selv bestemme hvordan du vil gå frem i denne sammenhengen.

Den andre hoveddelen av Kill the Brickman som er verdt å merke seg, er våpen- og magasinsystemet. Byggingen dreier seg ikke bare om hvilke gjenstander du kjøper og hvordan de kombineres, det dreier seg også om magasinet du bruker. I hovedsak har hvert magasin en ekstra egenskap og effekt, men for å aktivere den må du ordne kulene på en bestemt måte. Noen krever kanskje bare at du setter inn én kule for å få den ekstra effekten, mens andre krever at du bare setter inn én type kule for å få den aktiverte effekten, og andre igjen krever at du setter inn flere kuler i de riktige kamrene for å få den ønskede effekten. Det er et interessant system som er langt mindre komplisert enn det høres ut som, men som tilfører et kjærkomment og ganske genialt ekstra lag med detaljer til det strategiske spillet.

Når det gjelder hvordan alt dette arter seg i praksis, er det faktisk et veldig fint og velbalansert system som har det rette nivået av byggekunst og utfordring kombinert med enkle og raffinerte mekanikker. Det virker litt for tilgivende til tider, litt for enkelt, spesielt for alle som har en evne til å "ødelegge" spill med byggeelementer, som Balatro og til og med plyndringsspill, og det er bare en begrenset samling av måter å spille på, ettersom historiemodusen er over på et blunk, slik at du må bruke tid og energi på den endeløse modusen i stedet. Når det er sagt, finnes det måter å komme seg videre på ved å låse opp to ekstra våpentyper i tillegg til startrevolveren, og alle tre kan levles opp ved å bruke dem og drepe Brickmen for å låse opp ekstra effekter og bonuser.

Men for å gjøre en lang historie kort, til å være et spill som samler en rekke ideer som ærlig talt virker litt merkelige til å begynne med, er Kill the Brickman en fantastisk og uanstrengt underholdende kombinasjon. Det er intuitivt og enkelt, men samtidig komplekst og fylt med utfordringer, og det er minneverdig unikt og påfallende rart. Det er en virkelig merkelig indieopplevelse som Doonutsaur har skapt her, og som du absolutt bør sjekke ut hvis du har litt tid til overs og enten en PC eller en Xbox-konsoll for hånden.