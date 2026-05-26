Det er en modig oppgave IO Interactive har tatt på seg med å lage 007 First Light. I en tid da James Bond-serien er på sitt mest turbulente, har skaperne av Hitman tatt fatt på oppgaven med å lage en virkelig original historie rundt Ian Flemings berømte spion. Målet var aldri å lage en forglemmelig filmfilm eller å utnytte FPS-arven fra serien. IO Interactive bestemte seg heller for at tiden var inne for et actioneventyrspill med Bond, og ikke bare det, men også en fullverdig opprinnelseshistorie, noe filmene ikke ofte går inn på.

Så ja, det vi har med 007 First Light er noe helt spesielt på mange måter. Det er ambisiøst og prangende, autentisk og spennende, og for Bond-fans der ute som er desperate etter livstegn fra serien, er det nesten et must å spille. Men her er tingen med 007 First Light også; IO Interactive, til tross for all sin briljans når det gjelder å lage Hitman-spill, er ikke spesielt kjent for å lage action-eventyrprosjekter. Så har de trosset oddsen og levert en tittel som vil ta IO Interactive til det virkelig øvre sjiktet av videospillutviklingseliten?

Før jeg svarer på det spørsmålet, la oss se på spillet gjennom en mer analytisk linse. For det første, som en Bond-opplevelse, har IO Interactive fullført oppgaven med glans. Patrick Gibson er et fantastisk valg som James Bond, og måten denne karakteren er skrevet og fremført på, føles som en ny, men velkjent versjon av den legendariske spionen, en som fremdeles har sin suave sjarm, sin vittige teft, sin urokkelige besluttsomhet og sin forkjærlighet for alt som har med stil og klasse å gjøre. Bond er mannen alle menn ønsker å være, og mannen alle kvinner ønsker å være sammen med, og selv om det kan høres ut som mannssjåvinistisk søppel, er det et kjernepunkt i karakteren og noe som IO Interactive har nærmet seg med forsiktighet og overvunnet på en utmerket måte. I tillegg spiller de øvrige skuespillerne sine roller og leverer interessante karakterer, selv om det fortsatt er Bond-franchisens signatur-øyeblikk her og der. Så all ære til IO Interactive for effektivt å ha forsert merkevarens kvinneelv som selv filmene sannsynligvis frykter å krysse i dag.

Og fortsetter vi på Bond-fronten videre, har vi alle de andre områdene der vi forventer at visse løfter skal opprettholdes. Vi får Aston Martinier, ristede Martinier, Walther PPK-sidevåpen, Pen Missiles, laserklokkeremmer, Dart-telefoner og en rekke andre Q-utviklede dingser. Når det gjelder en Bond-opplevelse, får 007 First Light virkelig toppkarakterer, og leverer en verden som føles like autentisk som filmene, kanskje til og med mer autentisk noen steder når man tar Bonds arr i betraktning i denne versjonen...

IO Interactive bygger videre på dette igjen, og tar oss med på et verdensomspennende eventyr som tar oss fra MI6s hovedkvarter og nattklubber i London, til rolige vietnamesiske øyer, til europeiske herregårder og til og med inn i Arktis og Antarktis. Dette er et virkelig ambisiøst spill når det gjelder hvor det tar spilleren i Bonds sko, og måten hvert biom og sted presenteres på er full av slike farger og liv at du ikke kan unngå å undres over hvor effektiv Glacier Engine fortsetter å være.

Men det er her vi begynner å oppleve noen hikke, for for alle de tingene 007 First Light gjør eksepsjonelt bra, er det også en rekke ting det gjør rett og slett bra. IO Interactive har aldri vist seg å være en spesielt effektiv historieforteller gjennom Hitman-serien, men det var aldri et problem i disse spillene på grunn av vektleggingen av friheten til å spille. 007 First Light må være knivskarp på sin narrative kant, og levere tett og effektiv dialog og veve karakterutvikling for både heltene og antagonistene på en feilfri måte. Dessverre har ikke dette spillet det nivået av raffinement. Historien har ikke helt den slagkraften du hadde håpet på, og skurkene, for eksempel, mangler den minneverdige auraen som alle de store Bond-skurkene vanligvis har. Jeg vil bemerke at IO Interactive tydeligvis har større ambisjoner om å utvide historien ytterligere, så kanskje dette bare er første akt av en større fortelling, men likevel kunne 007 First Light ha tjent på et strammere narrativ og dialogoppsett.

På samme måte, og dette er kanskje 007 First Lights største svakhet, ser det ut til å stå overfor litt av en identitetskrise fra et spillperspektiv. Det er på ingen måte et katastrofalt problem, men dette spillet befinner seg i et slags limbo der det verken er et stilig og dunkende actioneventyrspill som Uncharted, men det mangler også allsidigheten og spillfriheten til Hitman. Likevel forsøker det å gi deg det beste fra begge verdener, og dessverre er det ingen som vinner på denne avgjørelsen. Det finnes en håndfull svimlende scener, men ikke nok til å katapultere det til Uncharteds og til og med Tomb Raiders høyder. Det finnes sandkasselignende områder der du får mer frihet til å fullføre en oppgave, men sammenlignet med Hitman går det nesten på skinner, og det er veldig vanskelig å avvike fra planen eller til og med å mislykkes med oppdraget. Alt dette blir så sydd sammen av unødvendige kjøresekvenser gjennom London eller Nord-Afrika, som føles mer som en interaktiv reklamefilm for Land Rover enn som en viktig del av helhetsopplevelsen.

Poenget er at 007 First Light fungerer fra et spillperspektiv, men sandkasse- og spillerbyrå-fokuserte elementer er en skygge av hva Hitman tilbyr, og på samme måte klarer ikke de beste actioneventyrøyeblikkene å etterlate noe særlig inntrykk, og noen ganger føles det til og med litt ulikt en Bond-historie helt og holdent. Etter rulleteksten er det tydelig at IO Interactive enten må lene seg mer mot det de gjør best ved å tilby rike og nesten uendelige sandkasser, eller fokusere helt og holdent på det mer lineære actioneventyrdesignet, for denne mellomveien og balansen virker ikke som et ekteskap som vil kunne bære flere historier.

De delene av 007 First Light som imponerer mest, er vanligvis de delene der spillopplevelsen trer i bakgrunnen og du prøver å overbevise en piratkonge om ikke å mate deg til alligatorene sine, eller kjører opp til en fantastisk herregård i de montenegrinske fjellene. Det er når det slipper seg løs og ber deg om å navigere i et avgrenset område, se deg ta ned uvitende fiender med de samme takedown-teknikkene, eller til og med bare løpe og skyte som et kapittel i en Call of Duty-historie, dette er de gangene 007 First Light glir og snubler. Hvis du ikke visste bedre, kunne du bli overbevist om at 007 First Light er en annen utviklers forsøk på å etterligne IO Interactives Hitman-formel...

Så ja, 007 First Light har mange treff og mange bommerter. Som svar på spørsmålet tidligere, er det nok i dette spillet til å gi deg tillit til IO Interactive og deres bredere visjon for denne typen James Bond-spill, med massevis av ambisjoner og kvalitet som oser ut av hver eneste sprekk. Men det er også klart rom for forbedringer, områder som vil ta dette spillet fra å bare være et fornøyelig og flott actioneventyrprosjekt til å bli noe man ikke kan gå glipp av. Som det er, vil du like 007 First Light, men det er ikke Uncharted 4, og det er heller ikke Hitman 3.