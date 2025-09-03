007 First Light lanseres i mars

HQ

Ben hadde noen blandede tanker etter å ha sett en spillpresentasjon av 007 First Light på Gamescom, så det er bra at du nå kan se det han så selv.

Kveldens State of Play viste nemlig det meste av det Ben så, noe som betyr at du får se hvor rolig spillet starter før det begynner å bli fart på sakene med dialogvalg, litt infiltrasjon, nærkamper, skyting og en biljakt.

En ting denne presentasjonen inkluderte som Ben ikke fikk, var en utgivelsesdato, da IO Interactive avsluttet State of Play-sendingen med å kunngjøre at 007 First Light vil lanseres på PC, PS5, Xbox Series og Nintendo Switch 2 den 27. mars.

Hva synes du om dette første gameplay-opptaket av 007 First Light?