007 First Light blir tittelen på IO Interactives kommende James Bond-spill

Det har vært en dårlig bevart hemmelighet at IO Interactive, mest kjent for Hitman-serien, har jobbet med et helt nytt James Bond-spill. Det prosjektet har nå blitt offisielt kunngjort av studioet, sammen med en tittel: 007 First Light. En teaserside lyder :

"007 First Light er et helt nytt James Bond-videospill utviklet og utgitt av IO Interactive."

Dette antyder en historie som mest sannsynlig vil fokusere på agentens tidlige dager - muligens til og med før han fikk sin 00-status og lisens til å drepe. Ifølge rapporter forventes IO å avsløre flere detaljer om spillet senere denne uken.

Hva håper du å se fra dette nye James Bond-spillet?