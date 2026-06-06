007 First Light har allerede avslørt et nytt hovedoppdrag

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007 First Light har bare vært ute i litt over en uke, og allerede jobber IO Interactive hardt med hva som er det neste for spillet. Et nytt historieoppdrag ble bekreftet som en del av Summer Game Fest-showcase i kveld, og bringer Lenny Kravitz tilbake i forkant av spillet.

Bond har blitt bedt om personlig av Bawma, som ønsker hjelp med en viss sak. Alliansen med Kravitz' skurk som er blitt en usannsynlig alliert er i beste fall usikker, men han hevder å ha en ressurs som M mener det er vel verdt å lytte til hva han har å si.

Bortsett fra det vet vi ikke så mye om det nye historieoppdraget. Det er ingen utgivelsesdato, men med tanke på at lanseringen av basisspillet er så fersk, er vi ennå ikke sultne på mer innhold ennå, og vil gjerne vente og se hva IO Interactive koker opp.