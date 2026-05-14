007 First Light har fått gull og er klart for lansering

Om mindre enn to uker, den 27. mai, lanserer IO Interactive sitt etterlengtede action-eventyrspill, 007 First Light. Med en helt original James Bond-historie er dette et prequel-eventyr som forteller om hvordan Bond ble en del av 007-programmet og til slutt utviklet seg til den ikoniske spionen vi alle kjenner og elsker.

Med debuten stadig nærmere har det blitt bekreftet at 007 First Light har fått gullstatus og er klar for lansering på PC, PS5 og Xbox Series X/S - men ikke på Nintendo Switch 2, ettersom spillet nylig ble forsinket på plattformen.

Med lansering i horisonten kan du se den nyeste traileren for spillet nedenfor for å få en forsmak på hva som kommer om 13 dager.