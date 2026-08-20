007 First Light har nå passert 4 millioner solgte eksemplarer

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Kort tid etter at « 007 First Light ble lansert på PC, PS5 og Xbox Series X/S, ble et par ting umiddelbart klart. For det første ble spillet en stor kommersiell suksess fra første stund, med over to millioner solgte eksemplarer de første dagene. Det andre var at seriens fremtid ikke var helt klar, ettersom utgiveren Amazon Game Studios ga inntrykk av at utvikleren IO Interactive ikke ville være involvert i en oppfølger. Dette siste punktet viste seg å være en liten misforståelse, og Amazon Game Studios har siden vært svært tydelig på at en eventuell oppfølger til « 007 First Light vil involvere IO Interactive, og at det er realistisk» å anta at det til slutt vil bli laget en oppfølger.

Nå ser det stadig mer sannsynlig ut at det kommer en oppfølger, ettersom det er bekreftet at 007 First Light nå har solgt hele fire millioner eksemplarer siden lanseringen. Dette betyr at spillet i gjennomsnitt selger rundt én million eksemplarer per måned etter at de første omtrent to millionene ble solgt ved lanseringen, noe som gjør det helt klart at dette spillet er en suksess og fortsetter å være det.

Spørsmålet nå er hvor mange eksemplarer 007 First Light vil selge innen spillet fyller ett år, ettersom den nåværende utviklingen tyder på rundt 12 millioner eksemplarer. Vi går imidlertid inn i en vanvittig fullpakket høst, med blant annet Grand Theft Auto VI, og det venter også en svært travel vår før den tid, så vi kan forvente at salget vil avta i månedene fremover etter hvert som konkurransen blir stadig tøffere. Når det er sagt, har Nintendo Switch 2-lanseringen har ikke funnet sted ennå, og det vil også føre til et salgsoppgang.

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