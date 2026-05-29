007 First Light har solgt over 1,5 millioner eksemplarer på bare 24 timer

En velkjent og anerkjent analytiker uttalte i forkant av lanseringen av 007 First Light at spillets tidlige salg (forhåndsbestillinger og den dyrere early-access-utgaven) ikke var så høyt som man kunne ha håpet. Han skrev også at salget sannsynligvis ville vise seg å bli anstendig til slutt, og trakk en sammenligning med Indiana Jones and the Great Circle.

Riktignok har det bare gått to dager siden spillet ble sluppet, og det er for tidlig å spå hvordan det vil gå til slutt, men det ser ut til at alle de høye vurderingene har gjort folk veldig nysgjerrige på Bonds nye eventyr. Via Bluesky har IO Interactive nå kunngjort at spillet har solgt 1,5 millioner eksemplarer på bare én dag.

Dette må sies å være bedre enn forventet, og forhåpentligvis vil trenden fortsette.