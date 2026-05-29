007 First Light kostet angivelig 200 millioner dollar og tok syv år å utvikle

IO Interactives inntog i spionverdenen har endelig kommet til PC, PS5 og Xbox Series X/S, da 007 First Light nå er lansert og allerede har vist seg å være litt av en kommersiell hit. I løpet av de første 24 timene klarte spillet å sende over 1,5 millioner eksemplarer, noe som, hvis vi tar utgangspunkt i standardutgavens verdi på rundt £ 60, sannsynligvis betyr at spillet allerede har innbrakt rundt £ 90 millioner i inntekter for det danske studioet.

Så hvordan står dette i forhold til kostnadene ved spillet? I en ny rapport fra det danske nyhetsbyrået Ritzau (takk, Eksta Bladet) sies det at 007 First Light kostet 1,3 milliarder danske kroner å utvikle, noe som tilsvarer rundt 130 millioner pund / 200 millioner dollar. Når dette er sagt, bør det ikke ta lang tid før spillet blir sett på som en suksess for studioet, noe som gjør eventuelle planer om flere kapitler svært sannsynlige.

Informasjonen legger også til at IOI brukte syv år på å lage 007 First Light, noe som betyr at vi bare kan håpe at ventetiden på flere kapitler vil være en brøkdel av den tiden, ellers vil det være langt inn på 2030-tallet før vi ser Patrick Gibson tilbake som James Bond - forutsatt at han ikke blir castet som den live-action teaterversjonen av karakteren også, det vil si ...

Hva er dine tanker om 007 First Light?