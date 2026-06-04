007 First Light-oppfølgere vil ha en annen utgiver

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Eventuelle oppfølgere til 007 First Light får en ny utgiver. IO Interactive, utvikleren og utgiveren av det første spillet, har allerede gjort det klart at de planlegger å lage minst en trilogi med James Bond-spill, og med den rapporterte suksessen til deres 007-debut, ville vi ikke bli overrasket over å se arbeidet med det neste spillet starte med en gang.

Fra nå av vil vi imidlertid se 007-titler utgitt av Amazon Games. Dette burde ikke overraske noen, ettersom Amazon har rettighetene til James Bond-IP-en. Den eneste grunnen til at de ikke publiserte det første spillet var fordi den avtalen ennå ikke hadde gått gjennom.

"Vi gjorde det ikke [lage First Light]. Vi har en eierandel i det fordi vi nå eier IP-en, men det IP-oppkjøpet skjedde etter at First Light IO-avtalen allerede var gjort, " sa Amazon Games-sjef Jeff Gattis i et intervju med Polygon.

Gattis ser dette som en stor mulighet til å utvide rekkevidden til 007-medier, ved å integrere videospill og filmer og TV. "Den linjen blir mye mer utydelig. Vi tror det er en reell mulighet for oss til å skape IP som utvider - eller på en måte utvider - TV-serier og filmer," sa han.

Amazon har store planer med crossovers mellom filmer og spill. En Tomb Raider-serie er planlagt for utgivelse sammen med de nye videospillene, og det er selvfølgelig den enorme suksessen med Fallout-serien også. Nå håper vi bare å høre mer om filmplanene for den neste James Bond-satsingen. Kanskje Patrick Gibson, takket være sin rolle som Bond i First Light, har gjort seg fortjent til en sjanse på live-action-rollen også.