1. mai-demonstrasjoner utfordrer Trumps innvandrings- og arbeidspolitikk

Siste nytt om USA . Tusenvis av demonstranter samlet seg i byer over hele USA på 1. mai for å fordømme president Donald Trumps innvandringspolitikk og administrasjonens økende innflytelse fra næringslivsinteresser.

Advokater, lærere og fagforeninger ledet demonstrasjonene med krav om sterkere beskyttelse av dommere, helsetjenester og arbeidstakerrettigheter, mens kritikerne anklaget Det hvite hus for å undergrave det føderale tilsynet til fordel for milliardærer. Du kan se noen av bildene her.