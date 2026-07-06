10 000 evakuert i Frankrike på grunn av en stor skogbrann

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Som vi har rapportert de siste to ukene, var Frankrike et av de landene i Europa som ble hardest rammet av den nylige hetebølgen, med tusenvis av dødsfall og hundrevis av drukningsulykker. Nå har en kraftig skogbrann i Sør-Frankrike tvunget mer enn 10 000 mennesker til å evakuere, ettersom brannen allerede har skadet 16 personer og brent ned 4 600 hektar. Brannen brøt ut i nærheten av Perpignan, like ved den spanske grensen.

Som vanlig om sommeren forverrer den nåværende ekstreme varmen og de sterke vindene brannfaren overalt. Myndighetene har advart om at vindene kan blåse liv i flammene ytterligere, mens hetebølgene har tørket ut store områder i Vest- og Sør-Europa, noe som gjør dem langt mer sårbare for skogbranner.

Den nye krisesituasjonen påvirker begge sider av grensen og til og med den pågående Tour de France. EU sender støtte i form av fly og mannskap, mens nabolandene Spania og Portugal også kjemper mot alvorlige skogbranner midt i den nye hetebølgen.