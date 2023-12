10 Chambers holder seg til samarbeidsspill i sitt neste prosjekt

10 Chambers' administrerende direktør Ulf Andersson har ikke ligget på latsiden når det gjelder å tease det neste spillet fra det svenske studioet, men nå er tiden endelig inne for at prosjektet faktisk blir avslørt. Som en del av The Game Awards ble Den of Wolves nettopp annonsert, og dette er en samarbeidstittel der spillerne ikler seg rollen som leiesoldater i en dystopisk fremtid, med den hensikt å utføre operasjoner og oppdrag for å blidgjøre selskapets overherrer.

Det var i hvert fall det vi ble fortalt av 10 Chambers under et møte med utvikleren nylig, som du kan lese mer om her. Annonseringstraileren viste ikke noe gameplay, og siden tittelen fortsatt er tidlig i utviklingen ser det ikke ut til at vi får se den i praksis på en stund heller.

Sjekk ut annonseringstraileren nedenfor.