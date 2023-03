10% flere selskaper har registrert seg for Gamescom i år

HQ

Gamescom har nylig rapportert en økt interesse fra selskaper i arrangementet, med 10% flere som registrerer seg for å delta enn det var i 2022.

I en pressemelding (takk, Wccftech) Oliver Frese COO i Koelnmesse Gamescom organisasjonen sa "uten å gi bort for mye, lover jeg at samfunnet kan se frem til det ene eller det andre store selskapet som ikke var til stede i fjor. I tillegg har vi allerede kjente markedsledere om bord fra de nylig annonserte utstillersegmentene for 2023, som streaming og bordspill.

Sony og Nintendo deltok ikke på fjorårets Gamescom, så det kan være slik at en av disse spilltitanene vil være på arrangementet i år. I stedet for en plattformeier, kan Frese imidlertid referere til store utviklere som Activision Blizzard, Take-Two og noen flere som savnet fjorårets retur for Gamescom.

Gamescom finner sted fra 22. august til 27. august i år.