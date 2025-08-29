10 kamper du ikke må gå glipp av fra Champions League 2025/26 ligafasen

HQ

TrekningenChampions League har gitt mange overskrifter ... og, for noen lag, mye hodepine for lagene, der noen har hatt mer flaks enn andre. Men sannheten er at for fansen blir det enormt spennende, og vi kjenner allerede til noen av de mest spennende kampene som vil finne sted i løpet av denne ligafasen, mellom september 2025 og januar 2026.

Fra gamle rivaliseringer til nye, fra europeiske giganter til "Askepotter", menyen vil være fylt med hete kamper de neste fire månedene.

Real Madrid - Manchester City: En av de største rivaliseringene i nyere tid, en kamp som har funnet sted hvert år en stund nå, vil finne sted igjen på Bernabéu.

Liverpool - Real Madrid: En reprise fra Champions League-finalene i 2018 og 2022 mellom to av de mest berømte klubbene i Europa på Anfield. Hvordan vil de ønske Trent velkommen?

Chelsea - FC Barcelona: Verdensmestrene tar imot Barça på Stamford Brige i det som føles som en ultimat test for begge lag.

Liverpool - Atlético de Madrid: Liverpool tar ikke bare imot Real, de får også besøk av Atlético de Madrid. Det blir interessant å se hvordan de ligger an...

FC Barcelona - Paris Saint-Germain: Luis Enrique vender tilbake til Camp Nou i det mange spådde ville bli Champions League-finalen i fjor.

Borussia Dortmund - Juventus: Selv om Borussia og Juventus langt fra er på sitt beste, vil det føles som en klassisk Champions League-kamp fra 90-tallet når de møter hverandre på det høyeste nivået i Champions League.

Arsenal - Bayern München: Arsenal har lenge kjempet for en Champions League-tittel, de var nærme i fjor, slått av mesteren i semifinalen, og et besøk fra Bayern vil være en god test for å se om de har det som skal til i år.

Kairat Almaty - Real Madrid: Ingen forventet at et lag fra Kasakhstan skulle kvalifisere seg til Champions League, men de slo den skotske giganten Celtic, og tar imot Real Madrid i Almaty... 6 400 km fra Madrid, nær Kina.

Bodø/Glimt - Manchester City: Manchester City har også en interessant tur til Polarsirkelen mot den norske klubben, en av overraskelsene i sluttspillet.

Napoli - Manchester City: Et viktig gjensyn med Kevin De Bruyne, klubblegenden fra Manchester City som skal møte sine venner i Napoli.

Når vil Champions League-kalenderen bli utgitt?

UEFA sa at de forventer å ha hele kalenderen med alle åtte kampene for hvert av de 36 lagene, totalt 288, innen lørdag 30. august om morgenen. Vi vet at datoene vil være følgende :



Kampdag 1: 16.-18. september



Kampdag 2: 30. september - 30. oktober



Kampdag 3: 21.-22. oktober



Kampdag 4: 4.-5. november



Kampdag 5: 25.-26. november



Kampdag 6: 9.-10. desember



Kampdag 7: 20.-21. januar 2026



Kampdag 8: 28. januar 2026

