10 prosent er ikke nok: Trump øker de GLOBALE tollsatsene til 15

USAs president Donald Trump kunngjorde lørdag at han øker den midlertidige tollen på import fra alle land fra 10 % til 15 %, mindre enn 24 timer etter at USAs høyesterett slo fast at han hadde overskredet sine fullmakter ved å innføre omfattende handelstoll.

I et innlegg på Truth Social sa Trump at den høyere satsen ville tre i kraft umiddelbart, og beskrev avgjørelsen som "fullstendig tillatt" i henhold til paragraf 122 i Trade Act of 1974. Bestemmelsen tillater tariffer på opptil 15 % i maksimalt 150 dager, noe som gir administrasjonen tid til å utforme det han kalte nye "lovlig tillatte" tiltak.

Opptrappingen kommer etter fredagens 6-3-avgjørelse som underkjente hans tidligere tollmekanisme. Trump kalte avgjørelsen "latterlig" og "anti-amerikansk", og gjentok sin kritikk av de seks dommerne i flertallet, samtidig som han roste dissidentene Brett Kavanaugh, Clarence Thomas og Samuel Alito.

Økningen utdyper striden mellom Det hvite hus og domstolen og skaper ny usikkerhet for bedrifter og handelspartnere, ettersom det nå ser ut til å bli flere rettslige utfordringer mot satsen på 15 %...