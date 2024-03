10 skjulte perler på Apple Arcade

HQ

Mens Microsoft og Xbox holder abonnementstjenestene for PC- og konsollspill i et fast kvelertak, er det annerledes på mobilen. Foreløpig er det ikke mange måter å få valuta for pengene når det gjelder mobilspill, men Apple tilbyr en løsning med tjenesten Apple Arcade, et abonnement som har blitt støttet og blomstret opp siden starten for mange år siden. Hvis du betaler for Apple One for å få tilgang til Apple TV+, Apple Music, mer iCloud-lagring og lignende, bør du virkelig ta en titt på Arcade -pakken som også er inkludert, for det er noen fantastiske titler tilgjengelig som en del av tjenesten.

Mens du kan hente Angry Birds, Stardew Valley, NBA 2K24, Cut the Rope, Octodad, Human Fall Flat, Shovel Knight Dig, Dead Cells, Cooking Mama, Disney Dreamlight Valley, og en rekke andre etablerte spill, byr Apple Arcade også på en rekke mindre kjente titler. Vi har plukket ut 10 som du bør laste ned og sjekke ut.

Patterned

Noen ganger vil man bare ha en pause og slappe av. Hvis du trenger et minutt eller to og vil slappe av, er Patterned spillet for deg. Det er et superenkelt konsept, der du løser puslespill på puslespill, men det er ikke vanlige barnemalerier, men flotte, fargerike og levende scener som imponerer. Ideen og konseptet til Patterend er kanskje enkelt, men du vil garantert få mye moro ut av dette spillet.

Mutazione

Det er egentlig synd, for dette spillet kommer fra Die Gute Fabrik, en indieutvikler som nylig kunngjorde at de har til hensikt å slutte å utvikle nye spill og til slutt trekke seg ut av bransjen. Mutazione er nok et spill som er lett å plukke opp og nyte, et spill der du forelsker deg i den slående grafikken og nivådesignen og blir oppslukt av fortellingene til de forskjellige særegne karakterene du møter underveis. Det beskrives som en mutant såpeopera, så du kan være sikker på at du får underholdende drama i dette spillet, og det har Mutazione i bøtter og spann.

SongPop Party

Vi tror alle at vi er musikalske guruer som vet mer om sanger og artister enn hverandre. Hvorfor ikke sette det på prøve? SongPop Party er et partyspill der en vennegjeng kan teste sine musikalske kunnskaper gjennom en rekke trivia-spørsmål og quizer, alt med utgangspunkt i etablert og velkjent musikk fra deres favorittartister og -skapere.

Really Bad Chess+

Sjakk er i beste fall et utfordrende spill, men det blir enda mer kaotisk og vanskelig når brikkene dine blir tilfeldig valgt og plassert på brettet du har foran deg. Det er det Really Bad Chess handler om. Det er sjakk uten rigiditet, og det er sprøere, dummere og mye morsommere å prøve å bevise at du er en mester i spillet når det velkjente og ikoniske regelsettet kastes ut av vinduet. Spis hjertet ditt ut Anya Taylor-Joy.



For de som er nysgjerrige, betyr +-symbolet på visse spilltitler at dette er Apple Arcade -versjonen av et spill, en versjon der mikrotransaksjoner og ekstra kjøpsalternativer er fjernet.



Game Dev Story+

Å lage et spill er en utrolig utfordrende oppgave, en oppgave som de fleste aldri kommer til å forstå eller få en smak av i livet. Game Dev Story gir deg i det minste et veldig grunnleggende innblikk i noen av fallgruvene og vanskelighetene som ligger bak det å drive en utviklervirksomhet, ettersom du må starte med svært lite penger og til slutt vokse til å bli et økonomisk vellykket studio som er i stand til å lage det ene hitspillet etter det andre. Tro oss, det er virkelig ingen enkel oppgave.

Gibbon: Beyond the Trees

Det finnes en god del eventyrspill som utforsker og tar for seg den pågående miljøkrisen som påvirker planeten vår. Gibbon: Beyond the Trees er et av disse spillene. I dette spillet skal spilleren lede en Gibbon gjennom tretoppene og de farlige urbane landskapene som viser hvor forferdelig den naturlige verdenen har blitt for mange av skapningene som bor her. Det er en opprivende fortelling, men også en svært kreativ og vakker historie som passer perfekt for mobilspillere.

Stitch

Puslespill på mobilen passer som hånd i hanske. Hvis du likte Patterned, vil du utvilsomt falle pladask for Stitch, et puslespill der spillerne må velge riktig antall klosser som skal males og sys sammen i et puslespill for å lage et slående bilde. Også her er konseptet lett å forstå, men det er svært tilfredsstillende å spille, og du kan bruke timevis på å løse de fargerike gåtene.

Castle Crumble

Angry Birds skapte virkelig 2D-temaet for ødeleggelse av strukturer på mobilen, men Castle Crumble er et langt bedre 3D-alternativ. Ved hjelp av ulike bomber og verktøy er målet å sprenge festninger i fillebiter for å erobre ulike kongeriker. Dette spillet har til og med en kompleks fysikkmotor som gjør det enda mer spennende å knuse slott i småbiter.

TMNT Splintered Fate

Teenage Mutant Ninja Turtles er mer populære enn de noen gang har vært. For å utnytte denne berømmelsen lar spillet TMNT Splintered Fate en gruppe spillere slå seg sammen og gå ut i New Yorks gater for å kjempe mot Foot Clan og til slutt befri en fanget Splinter fra Shredder's grep. Med roguelike-elementer som krever at spillerne tilpasser seg og gjentar oppdragene, er dette spillet ideelt for de som er ute etter hack n' slash-action.

Cornsweeper

Minesweeper men i form av popcorn. Nok om det. Men seriøst, dette er omtrent hva Cornsweeper er. Du må avgjøre hvilke områder som er trygge og hvilke som er livsfarlige for å fullføre og løse hvert puslespill. I motsetning til vanlige Minesweeper har ikke dette spillet noen av de finessene som gjør hvert puslespill enklere, som for eksempel å markere hvor "bombe"-brikkene skal være, noe som betyr at du må bruke hjernen litt mer, men dette endrer ikke det faktum at Cornsweeper er et fantastisk puslespill som holder deg engasjert i løpet av en morgenpendling, for eksempel.

Dette er bare noen av de mange fantastiske spillene som finnes på Apple Arcade akkurat nå. Hvis du har noen mindre kjente favorittspill som du synes burde få mer oppmerksomhet, må du gjerne dele det i kommentarfeltet nedenfor, slik at andre lesere kan sjekke det ut.