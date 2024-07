10 skjulte perler på PlayStation Plus

HQ

Som du vet, finnes det mange flotte spill til Playstation Plus Extra/Premium og Xbox Game Pass, og det er lett å gå glipp av godbitene. Derfor skrev jeg for noen år siden en serie på tre artikler om perler til disse to tjenestene, med fokus på å prøve å løfte frem titler jeg fryktet mange av dere kunne ha gått glipp av, et konsept som raskt ble populært. Siden disse artiklene nå er utdaterte etter hvert som spillene kommer og går, tenkte jeg at jeg skulle komme med en runde med nye perler akkurat i tide til sommeren.

I forrige uke bød jeg på den første runden med spill til Game Pass, og tanken er å gi deg tips om spillene du kanskje har gått glipp av. Du finner altså ingen God of War, Gran Turismo eller Uncharted i denne artikkelserien, men mye annet fint for mange ulike smaker. Nedenfor får du ti gode tips som vil gjøre spilllivet ditt morsommere. Minner også om at noen spill som var på Game Pass-listen også er tilgjengelige for PlayStation Plus og vice versa.

Chorus

Chorus fikk mye oppmerksomhet før lanseringen for tre år siden, men forsvant raskt ut av folks bevissthet. Det er synd, for det er et utrolig bra spill som mange dessverre gikk glipp av. Det byr på et intenst romeventyr der du følger Nara, en dyktig pilot med en mørk fortid, på hennes reise for å bekjempe en ond kult. Med et innovativt kampsystem, der du utfører akrobatiske manøvrer i det intelligente romskipet Forsaken, byr Chorus på en adrenalinfylt og engasjerende spillopplevelse. Den eksepsjonelt veldesignede grafikken kombinert med et stemningsfullt lydbilde skaper en oppslukende romopera som du ikke må gå glipp av.

Concrete Genie

I eventyret Concrete Genie følger vi den kreative tenåringen Ash, som bruker sin magiske malerpensel til å revitalisere den forfalne hjembyen sin med levende kunstverk og fantasifulle skapninger. Den unike kombinasjonen av plattformspill og maling (takket være bevegelsesfølsomme håndkontroller) skaper et både nytt og engasjerende spill. Med særegen håndtegnet grafikk og en gripende historie om mobbing var Concrete Genie en verdig avslutning for utvikleren Pixelopus, som dessverre måtte legge ned virksomheten etter utgivelsen. Men spillet lever videre og fortjener å bli oppdaget av flere.

Hardspace Shipbreaker

Husker du de gigantiske vrakene på Jakku vi så i Star Wars: The Force Awakens, der Rey lette etter deler som hun kunne selge? Hva med å få skrape romskip selv? I Hardspace Shipbreaker tar du rollen som en romskipsmontør med oppdrag om å kutte opp og resirkulere forlatte romskip. Dette unike premisset, sammen med realistiske fysikksystemer, gjør hvert oppdrag til en interessant utfordring som aldri blir kjedelig. Det hele er fint innrammet av en historie om arbeidsforhold (fagforeningen vil ha synspunkter) som gir tittelen overraskende emosjonell dybde.

Inscryption

Å bruke spillekort på nye måter har blitt stadig vanligere de siste årene, og et eksempel på det er Inscryption. Her er vi vitne til en mørk og stemningsfull blanding av kortspill, roguelike elementer og gåteløsning, der du i en mystisk hytte må bruke kløkt og velvalgte kort for å overleve. Hver runde er en spennende opplevelse, med uventede vendinger og hemmeligheter som langsomt avsløres i en koselig skrekkstemning. Hvis du er ute etter et spill som kombinerer strategi, skrekk og en overbevisende historie, er Inscryption noe Playstation Network-abonnenter bør laste ned og glede seg over.

Paradise Killer

Dette spillet tar deg med til en surrealistisk øy med et mystisk mordmysterium som skal løses. Vi tar rollen som detektiv Lady Love Dies, og den tilbyr en ganske åpen verden fylt med eksentriske karakterer og hemmeligheter. Blant høydepunktene - i tillegg til premisset - finner vi det elektroniske lydsporet som skaper en veldig hyggelig atmosfære for å løse problemer. Takket være friheten til å samle bevis og intervjue mistenkte i hvilken rekkefølge du vil og ta alt i ditt eget tempo, tilbyr Paradise Killer en veldig engasjerende og ikke-lineær detektivopplevelse ulik noe jeg har spilt før.

Prodeus

Spillet gjenoppliver den klassiske førstepersonssjangeren med en moderne vri, der retroinspirert grafikk møter avansert teknologi. Som vår eminente bidragsyter Jocke Sjögren skrev i sin anmeldelse: "Prodeus er en oppvisning i enkel, men akk så musikalsk action fra en tid da spillglede var synonymt med høyt tempo og visuelt spektakel, og for min del kan jeg ikke tenke meg en bedre måte å starte den svenske høsten på enn med denne raske spaserturen gjennom demonfylte korridorer der pikselert monsterblod bryter det gråbrune ruskeværet i selskap med skrikende gitarer og pulshøyende trommeslag."

Redout 2

Hvis du har savnet futuristisk antigravitasjonsracing i stil med F-Zero og Wipeout like mye som oss, bør du definitivt sjekke ut Redout 2. Det er 36 baner å kjøre på (som alle også kan spilles i revers), en innholdsrik karrieremodus og massevis av tilpasningsmuligheter med ting som enhver mekaniker som er interessert i hovercraft-racing bør kjenne til, som ror, kjølere, rakettmotorer, magneter og mye mer. Siden verken Nintendo eller Sony ser ut til å være interessert i spilltypen lenger, er dette en mer enn akseptabel erstatning som vil holde deg underholdt i lang tid.

Towerfall Ascension

Dette ble for lenge siden beskrevet som et Battle Royale-spill, før undersjangeren eksploderte. Men på samme premiss som Smash Bros handler det om å utslette hverandre i ekstremt hektiske kamper som garantert vil få vennene dine til å banne stygt. Det er også mulig å spille sammen, men det er i kampene mot hverandre (spesielt mot folk som har litt spillerfaring) at storheten ligger.

Pakke ut

Å hjelpe noen med å pakke ut esker etter en flytting høres kanskje ikke så spennende ut, men til tross for et tilsynelatende søvndyssende konsept, tør jeg påstå at de som har spilt gjennom Unpacking vil tenke på det resten av livet. Det er virkelig et veldig koselig spill som er vanskelig å legge fra seg, og som blir så personlig at det til tider føles som å være en skamløs vinduskikker. Det består kun av en søvnig utpakking av ting uten tidsbegrensning, som er så genialt designet at tankene mine uten anstrengelse trekker linjer mellom alle gjenstandene og knytter det til identiteten til hovedpersonen, som dermed blir en ekte levende person som har opplevd både glede og sorg. Gå ikke glipp av den!

Final Fantasy-verdenen

Ikke la deg lure av spillets grafikk, som er fantastisk søt og fargerik, komplett med figurer i chibi-stil. World of Final Fantasy byr på en dyp og kompleks spillopplevelse, som dessverre ser ut til å ha gått glipp av for mange - inkludert fans av Final Fantasy selv. Kampsystemet er en interessant blanding av tradisjonelle turbaserte kamper kombinert med noe som minner mer om Pokémon. Dette systemet gir spillet en original og nyskapende plass i serien, og for å lykkes godt kreves det mye taktisk tenkning for å beseire tøffe sjefer. Eventyret er rørende og rørende når hovedpersonene Lann og Reynn prøver å gjenvinne minnene de har mistet. Dette tvinger dem til å reise gjennom den fantasifulle verdenen Grymoire, som er fylt med humor, hjertevarmende øyeblikk og uventede vendinger. Som en bonus er spillet spekket med referanser og cameos fra hele Final Fantasy-serien, noe som gjør det til en skikkelig nostalgitripp for fans.