10 tegneserier eller grafiske romaner til som alle Marvel-fans bør lese

Tidligere i år plukket vi ut 10 tegneserier eller grafiske romaner som alle Marvel-fans bør lese minst én gang. Nå er vi tilbake med ti nye alternativer, som både har stor gjennomslagskraft, er av høyeste kvalitet og dessuten ganske lett tilgjengelige å plukke opp og legge til i samlingen din.

World War Hulk

Med tanke på at vi presenterte den utmerkede Planet Hulk i forrige artikkel, gir det desto mer mening å presentere World War Hulk her, ettersom den naturlig bygger på den kosmiske historien og ser hvordan en hevngjerrig og utrolig mektig Hulk vender tilbake til jorden for å ta affære mot de som forviste ham i utgangspunktet. Dette er et kaotisk og vanvittig hendelsesforløp som til slutt fører til at Hulk står overfor det eneste mennesket i verden som kan utveksle slag med ham, mannen som har kraften til en million eksploderende soler i sitt arsenal.

Civil War

Civil War er en av de avgjørende historiene i Marvel sin historie, og utforsker noen av de motstridende politiske og sosiale dynamikkene som påvirker menneskeheten med supermennesker som beskytter den og skader den. Her ser vi en fullstendig splittelse i Marvels liste, der halvparten av heltene kjemper for større restriksjoner for supermennesker, mens den andre halvparten ser på dette som et enormt problem. Dette ulmer jevnt og trutt, før det til slutt koker over i en enorm kamp der uskyldige liv blir tatt og blod blir spilt.

X-Men: Dark Phoenix Saga

Når det snakkes om de mektigste figurene i Marvel historie, er Jean Grey vanligvis alltid med, hovedsakelig når hun er i sin Phoenix form. The Dark Phoenix Saga er en historie som viser hvor mektig denne versjonen av Jean er, for her ser vi hvordan den umåtelig sterke kosmiske kraften fester seg til X-Mens rødhårede telepat og korrumperer henne, slik at hun forvandles til et vesen med et nesten umåtelig potensial og den største trusselen universet har sett til dags dato. Dette fører til at X-Men står overfor et dilemma om hvorvidt Jeans liv er likeverdig med alt liv i resten av universet...

Secret Wars

En annen viktig historie som denne gangen i stedet utforsker en nesten fullstendig ødelagt tilværelse. De fleste verdener er ødelagt, med unntak av en liten del kjent som Battleworld som ble skapt og smidd sammen av God Emperor Doom, som hersker over regioner som styres av både helter og skurker. Vi får se hva som skjer når noen få overlevende befinner seg i denne verdenen og får i oppgave å stoppe God Emperor og bringe livet tilbake til slik vi en gang kjente det.

Spider-Man: The Night Gwen Stacy Died

Uten tvil den mest innflytelsesrike Spider-Man -historien gjennom tidene. The Night Gwen Stacy Died er historien om hvordan Green Goblin forårsaket Peter Parker enorme lidelser ved å kidnappe Gwen Stacy og sette planene i gang for å se den unge kvinnen dø under et fall fra Brooklyn Bridge. Det er en historie som også forteller om hvordan Norman Osbournes Goblin effektivt tar livet av seg selv, en historie som inspirerte viktige øyeblikk i Sam Raimis første Spider-Man -film, og The Amazing Spider-Man 2 som hadde Andrew Garfield i hovedrollen.

House of M

En av de største ensemblehistoriene i nyere tid. House of M utforsker hvordan New Avengers og X-Men slår seg sammen for å håndtere en Scarlet Witch som er ute av kontroll, en versjon av Wanda Maximoff som nå holder hele verdens skjebne i sine hender. Den forteller om hvordan de to superteamene slår seg sammen for å stoppe den berømte magibrukeren, og hvordan de håndterer en sammensvergelse Magneto som slites mellom å redde sin adoptivdatter og å bruke henne til sine egne skumle mål.

Infinity Gauntlet

Hendelsen som inspirerte Infinity Saga. Infinity Gauntlet forteller historien om hvordan Thanos, etter å ha blitt gjenopplivet av Death, skaffer seg de seks Infinity Stones for å bygge den titulære hansken og bruke den til å utslette halvparten av alt liv i universet. I motsetning til Marvel Cinematic Universe er Thanos' intensjoner (selv om han fortsatt er hensynsløs) langt mindre hederlige, ettersom han begår denne grusomheten for å hedre det mektige vesenet som gjenopprettet livet hans. Marvels helter kan selvsagt ikke la dette skje, og med Adam Warlock i spissen slår flere legendariske figurer seg sammen for å stoppe Mad Titan.

Avengers: The Kang Dynasty

Avengers har lenge stått overfor Kang the Conqueror, men The Kang Dynasty skildrer deres største kamp til dags dato. Den utforsker hvordan Kang vender tilbake til jorden med mektig futuristisk teknologi og støtte fra sin farlige sønn, og ser hvordan planeten vår overgir seg til hans enorme trussel, og overlater alt håp for menneskeheten i hendene på Avengers, som står overfor utfordringen med å stoppe den hensynsløse herskerens styre.

X-Men: Age of Apocalypse

En av de fineste X-Men historiene du kommer til å lese, Age of Apocalypse tar oss med inn i en alternativ virkelighet der Charles Xavier er blitt drept i et selvoppofrende forsøk på å beskytte Magneto, og verden styres av en ondskapsfull og grusom evig Mutant kjent som Apocalypse. En gruppe motstandsfolk Mutants, ledet av en mye snillere Magneto, reiser seg og prøver å gjenopprette den riktige tidslinjen ved å bruke Bishops tidsreiseevner til sin fordel. Hvis du så 20th Century Fox' filmatisering basert på denne tegneserien og ikke ble imponert, så er kildematerialet en mye bedre historie, tro oss...

Kraven's Last Hunt

For de som ikke er kjent med Marvel tegneserier, kan den siste tidens store fokus på Kraven the Hunter i film og dataspill virke ganske uvanlig, men denne figuren er en av Spider-Mans største rivaler, så det er herlig å se at han får litt av rampelyset. Historien om Kravens siste jakt er kanskje den beste fortellingen om denne brutale skurken, en fortelling som tar for seg hvordan Kraven forsøker å fullføre samlingen sin med å drepe ett av alle kjente dyr ved å legge Spider-Man til listen, en jakt som viser seg å være mye vanskeligere enn forventet for den dødelige trusselen.