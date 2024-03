10 tips til nybegynnere Rise of the Ronin

HQ

Rise of the Ronin er her, og etter at du har laget din egen Blade of the Veiled Edge, blir du kastet inn i en verden med stor politisk spenning, tøffe fiender og 100 katter du kan spore opp og klappe. Det er mye som skjer i Rise of the Ronin, men hvis du trenger noen tips for å komme i gang med eventyret ditt så raskt som mulig, har vi ti av dem til deg.

1. Velg et våpen som føles riktig

Helt i starten av spillet må du velge en klasse, og selv om du får noen anbefalte våpen basert på egenskapene du får fra klassen din, kan du velge å ignorere dem fullstendig og ta hva du vil fra treningsområdet. Det finnes et bredt utvalg av våpen å velge mellom, inkludert den langsomme, men brutale Odachi, de raske og rene parsverdene og det vanlige Uchigatana.

Hvis du er nybegynner i Team Ninja-spill eller soulslikes generelt, eller bare vil lære deg mekanikken så raskt som mulig, anbefaler vi Uchigatana som primærvåpen i kombinasjon med en Polearm eller Spear. Førstnevnte har en fin blanding av fart og kraft, mens sistnevnte lar deg holde litt avstand, slik at du lettere kan komme deg unna hvis du trenger plass til å helbrede. Ellers er det bare å velge det som føles kult og fungerer for deg. Du får massevis av våpen underveis, i tillegg til noen du låser opp ved å spille, og du kan til og med velge en ubevæpnet versjon hvis du vil.

2. Lær deg pareringssystemet

I likhet med Sekiro: Shadows Die Twice er kampene i Rise of the Ronin ganske rytmiske, og hvis du vil føle deg som et duellerende beist, bør du lære deg timingen på pareringene dine. Parader i dette spillet kalles Countersparks og skader både motstanderens helse og Ki. Med så mange forskjellige fiender kan det være vanskelig å venne seg til å parere i begynnelsen, men jo mer tid du bruker på å lære, jo bedre blir du, og i sjefskamper er parering nødvendig når du er trengt opp i et hjørne.

3. Ikke bare stol på motgnister

Dette kommer til å føles ganske selvmotsigende i forhold til det jeg nettopp skrev, men selv om Countersparks er et av de beste forsvarsalternativene, er det ikke den eneste måten å holde presset nede på. Du kan blokkere og unnvike, og i motsetning til i Sekiro er det noen ganger de mest effektive alternativene. Du kan riktignok ikke bryte fiendens stilling bare ved å blokkere, men du kan holde dem i sjakk til du (eller dine allierte) får tid til å slå til. Jeg brukte altfor mye av den tidlige spilletiden på å tro at jeg bare kunne parere alt, men av og til vil du heller unnvike gripende angrep eller bare blokkere enn å spise chip-skader gjennom en kombinasjon.

4. Bli bedre til å reise så snart som mulig

Rise of the Ronin har mye å utforske, og du står ganske fritt til å finne det du vil i verden allerede etter den første timen, men i stedet for å bare løpe ut i villmarken på bare føtter, anbefaler vi at du først får tak i et glidefly og en hest. Glideflyet finner du i et historieoppdrag veldig tidlig i spillet, så du trenger ikke å bekymre deg for å løpe gjennom hovedmålet, og du kan også tidlig kjøpe en hest fra en stall. Hvis du bare reiser til fots, vil det bare ta unødvendig lang tid, selv om det finnes mange hurtigreisepunkter rundt omkring.

5. Øv, øv, øv, øv

Hvis du ikke bryr deg om å utforske og bare vil oppleve historien, anbefaler vi likevel at du går rundt på kartet og tar deg av noen av bandittleirene og rømlingene du kan slåss mot. Disse leirene er satt opp omtrent som utposter i andre åpne spill. Drep så mange fiender du vil, og du vil gjenvinne området for allmennheten, noe som gir deg et nytt hurtigreisepunkt, en handelsmann og litt bytte. Men i tillegg til belønningene får du også sårt tiltrengt erfaring, det vil si flere nivåer i spillet og en bedre forståelse av kampene.

Du lærer også hvor viktig det er å være skjult. Jeg syntes ikke det var verdt et helt poeng å snakke om stealth, siden det er ganske åpenbart at det er fokus på det, men det hjelper virkelig til med å gjøre feltet tynnere. Ellers vil du sannsynligvis bli overveldet av fiender.

6. Bygg opp båndene dine

I Rise of the Ronin er det slik at jo mer du gjør for et gitt område og en potensiell alliert, desto mer får du ut av det/dem. Hvis du fjerner noen banditter eller bare hever banneret til Veiled Edge, kan du bygge opp et områdebånd, som igjen gir deg tilgang til flere ting på kartet. Hvis du er en samler av natur, bør du bygge opp et områdebånd raskt, slik at du lettere kan se katter, fotografier, helligdommer og andre ting du kan utforske. Personene har også sine egne bånd, og selv om du ikke kan tilbringe like mye tid med alle, anbefaler vi at du tar deg tid til å snakke med og gi gaver til de allierte du kan. Når de blir med deg i kamp, kommer du til å være glad for at du fant ut hva favorittblomsten deres var eller ga dem en sigar fordi de holdt ut med deg.

7. Få mest mulig ut av dine allierte

Dette er en fin overgang til neste tips. Som nevnt kan og vil allierte bli med deg i hovedhistoriens oppdrag når de får sjansen. Vanligvis er det for å hjelpe deg i en stor sjefskamp, og det er her de virkelig kommer til nytte. Å bytte mellom ulike kampstiler mens du bytter allierte underveis er kanskje ikke noe for deg, men selv om du ønsker å spille mest mulig alene, kan du likevel benytte deg av NPC-vennene dine. I sjefskamper der du kjemper mot mer enn én fiende, kan du bruke dem til å trekke aggresjonen til den ene fienden mens du duellerer rettferdig mot den andre, eller bare bytte til dem når du blir nedkjempet og trenger hjelp. Vi syntes det var nyttig å bytte mellom allierte i starten av en bosskamp, bare for å se om en av de to vennene du har med deg, har en fordel mot en fiende med deres kampstil.

8. Endre stillingen din

Etter hvert som du kommer lenger i Rise of the Ronin, vil du kanskje legge merke til at angrepene som fungerte før, ikke er like effektive denne gangen. Det er fordi, akkurat som i Ghost of Tsushima, fungerer visse kampstiler bedre mot visse typer fiender. Uansett hvilket våpen du bruker, er det verdt å bygge opp erfaring med det, slik at du kan få tilgang til noen forskjellige kampstiler. Hvis du noen gang ser en rød pil ved siden av en fiendes helselinje, betyr det at det er på tide å bytte kampstil. En nøytral hvit pil betyr at det sannsynligvis går bra, men du bør sikte mot den blå pilen for å sikre at du er mest mulig effektiv i kampene dine.

9. Administrer forbruksartiklene dine

Selv om du har mye loot i Rise of the Ronin, og da mener vi virkelig mye, er det sannsynlig at du kommer til å bruke litt ekstra tid på å venne deg til kampene hvis du trenger det. I spillet er de viktigste alternativene for å få helsen tilbake medisinpiller og helbredende eliksirer. Du kan ikke ha mer enn tre eliksirer på deg til enhver tid, og du kan bære med deg opptil 10 piller. Du tror kanskje at det er bedre å bruke opp pillene først, men vi anbefaler det motsatte. Det er mye lettere å få tak i helbredende eliksirer, siden de kan kjøpes og lages, mens du bare kan plukke opp medisinske piller. Dessuten er det lurt å beholde medisinpillene når du kjemper mot sjefer, ettersom de bringer de allierte tilbake når de er beseiret. Det er et lite råd, men det hjelper.

10. Få disse ferdighetene tidlig

Her er noen generelle råd om ferdigheter som du sannsynligvis bør tilegne deg tidlig, uansett hvilket spill du velger. Vi anbefaler at du skaffer deg alle talekunstferdighetene (overtale, skremme, lyve), slik at du får flere dialogalternativer. Uten disse ferdighetene kan du havne i vanskelige kamper, og du kan til og med stenge deg ute fra veier du ønsker å gå senere. Bortsett fra at du blir bedre til å snakke, synes vi at fingerferdighetsstien er en god vei å gå tidlig, ettersom du får tilgang til ulike snikmord som gir deg muligheten til å ta stealth-spillet ditt opp et hakk. Spesielt effektivt er repslaktingen, der du kan lokke flere fiender til å bli dratt opp til sin undergang. Til slutt, denne er litt mer nisjepreget, men i styrketreet kan du få en ferdighet for ubevæpnede Countersparks, som virkelig vil være til hjelp når du trenger å gå ubevæpnet i et oppdrag som krever at du kjemper uten våpen.

Tror du vi har gått glipp av noe? Husk å gi oss dine beste tips!