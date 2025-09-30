100 millioner dollar? McGregor hevder han forhandler om kamp i Det hvite hus direkte med Trump

HQ

Conor McGregor liker å gjøre ting på sin egen måte, og nå har han kunngjort at han forhandler direkte med USAs president Donald Trump om en potensiell kamp i Det hvite hus, helt utenom UFC.

Den irske fighteren, som deltok på Trumps innsettelse i januar og besøkte Det hvite hus i mars, sier at han opptrer "på vegne av Irland" og ikke som en UFC-konkurrent. "Jeg forhandler ikke med UFC på vegne av meg selv for denne kampen, slik jeg pleier. Jeg forhandler med USA på vegne av Irland om denne kampen."

Det foreslåtte arrangementet, som UFC-president Dana White har planlagt sammen med Trump, skal feire USAs 250-årsjubileum neste sommer. McGregor har angivelig bedt om en utbetaling på 100 millioner dollar og 100 amerikanske "Golden Visas" for kortet, som han hevder vil inkludere en kamp mot sin mangeårige rival Michael Chandler.

Dette vil være McGregors første kamp siden 2021, da han pådro seg et beinbrudd i et tap mot Dustin Poirier. De siste årene har McGregor også ytret seg om politiske spørsmål i Irland og har møtt juridiske utfordringer, inkludert en sivilrettslig kjennelse i november 2024 som fant ham ansvarlig for seksuelle overgrep, en dom han fortsatt anker.