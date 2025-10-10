100 Thieves slipper sin konkurransedyktige Call of Duty: Warzone-programliste

HQ

Mens 100 Thieves vil være en styrke å regne med i 2026 Call of Duty League sesongen takket være en forsterket LA Thieves line-up, vil ikke laget gjenspeile dette nivået av engasjement for den konkurransedyktige Call of Duty: Warzone verden.

Organisasjonen har avslørt at den dropper Warzone -troppen, noe som betyr at Rasim "Blazt" Ogresevic, "GabeKuun", Logan "Skullface" Greifelt og trener 2Ebatez "nå er frie agenter og kan utforske muligheter andre steder.

Årsaken bak endringen har ikke blitt nevnt, bare at 100 Thieves takket troppen for deres "dedikasjon" de siste månedene.