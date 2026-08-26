1001 Threads of Mizan imponert under «Opening Night Live

Et av de mange interessante spillene som ble presentert under Gamescom Opening Night Live-arrangementet, var « 1001 Threads of Mizan. Spillet er løst basert på fortellingen «Tusen og én natt» og utvikles av MCB Game Studio. Studioet består av en gruppe veteraner med bakgrunn fra selskaper som Bioware, Bungie og Ubisoft Montreal, som nå jobber med sitt eget prosjekt.

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Eventyret ser ut til å by på både action og samarbeidsspill (for opptil tre spillere), og det kommer til en rekke plattformer, blant annet PC, PlayStation 5, Switch 2 og Xbox Series S/X. I pressemeldingen heter det:

«Med tempofylt bevegelse som kombinerer mestring på bakken og i luften med kolossale kamper mot store jinn-vesener og oppslukende utforsking, er dette spillet designet for å fange skjønnheten og ånden i disse tidløse historiene i en heroisk spillopplevelse som kan deles med venner.»

Sjekk ut den første traileren nedenfor; de som besøker Gamescom i Köln denne uken, vil få sjansen til å prøve en pre-alfa-demo, noe som sannsynligvis betyr at utgivelsen ikke er mer enn ett eller to år unna.