10:10 Games sier opp 20 personer etter Funko Fusions kommersielle og kritiske fiasko

HQ

10:10 Games klarte å skape mye begeistring for sin debuttittel Funko Fusion, som var basert på de populære Funko Pop-figurene. I likhet med sine motstykker i plast var en rekke merker - fra He-Man til Mega Man og Jurassic Park (bare for å nevne noen) - stappet inn i spillet med både figurer og verdener.

Men ... dessverre var det ikke særlig morsomt å spille. Det var en veldig frustrerende og ofte uferdig opplevelse, og vi ga det mildt sagt en lunken karakter, og vi var ikke alene. Og nå får det konsekvenser.

Insider Gaming rapporterer at tittelens "komplette kommersielle og kritiske fiasko" har resultert i at 20 personer har blitt permittert med den begrunnelsen at det "ikke er nok arbeid å gi hele teamet". De ansatte har blitt bedt om å ta ut all ferie for at selskapet skal slippe å utbetale kompensasjon, og dessverre ser det ikke ut til å være noen hjelp å få for de berørte, som er overlatt til seg selv.

Det er selvfølgelig trist, men ikke helt uventet med tanke på hvor dårlig spillet var.