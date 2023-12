HQ

Nintendo har valgt det kanskje verste, eller beste, øyeblikket, avhengig av hvordan man ser på det, til å slippe tre N64-klassikere samtidig og overraskende på abonnementstjenesten NSO Expansion Pack.

Ingen ringere enn det elskede 1080º Snowboarding, Jet Force Gemini og Harvest Moon 64 er nå på Nintendo Switch. De to førstnevnte var flaggskiptitler for konsollen og markerte begynnelsen på slutten for Nintendos satsing på arkadesport og for forholdet til Rare, mens det tredje spillet var den fjerde utgaven av den japanske jordbrukssimulatoren, den første i 3D og mer kjent her til lands.