11 arrestert etter dødelige sammenstøt under demonstrasjon i Lyon

Franske myndigheter har arrestert 11 personer i forbindelse med et dødelig angrep under voldelige sammenstøt i forbindelse med en demonstrasjon i Lyon. Påtalemyndigheten etterforsker saken som forsettlig drap og grovt overfall etter at den 23 år gamle aktivisten Quentin Deranque, som pådro seg en alvorlig hjerneskade, døde.

Blant de arresterte er en assistent for en lovgiver fra det venstreorienterte partiet La France Insoumise (LFI). Assistenten jobbet for parlamentsmedlemmet Raphaël Arnault, som sa at han hadde avskjediget medarbeideren. LFI-leder Jean-Luc Mélenchon fordømte volden og sa at de ansvarlige hadde "dishonorert" seg selv.

Hendelsen har økt spenningen mellom ytre høyre og ytre venstre i forkant av kommunevalget og presidentvalget i 2027. Marine Le Pen, en ledende skikkelse i Nasjonal samling, fordømte angrepet som en "lynching", mens partileder Jordan Bardella anklaget Mélenchon for å bære det politiske ansvaret. En minnemarkering er planlagt i Lyon, mens etterforskningen av det myndighetene beskriver som en kamp mellom venstre- og høyreekstreme aktivister fortsetter...