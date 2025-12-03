11 bit studios arrangerer sin aller første showcase neste uke

HQ

Neste uke kommer til å bli en travel uke for fans av videospillutstillinger, som mens The Game Awards er den store bemerkelsesverdige, er det også en annen Day of the Devs som planlegges, pluss en Wholesome utstillingsvindu, og nå blir 11 bit studios med på handlingen.

Utgiveren har avslørt at den 8. desember kl. 19 vil de være vertskap for sin første showcase noensinne, et arrangement som vil gi en oppdatering på en rekke av sine kommende og eksisterende prosjekter.

I en pressemelding får vi vite at showet vil dele informasjon om "Frostpunk 2 DLC, Moonlighter 2: The Endless Vault sine Early Access-planer, nytt innhold for The Alters, og litt lanseringsinfo for Death Howl". Dette vil imidlertid ikke være alt, da "en overraskelse eller to" også er lovet.

Du kan få med deg showcasen ved å gå til 11 bit sin YouTube-kanal her.