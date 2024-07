11 Bit Studios donerer 50 000 dollar etter at Russland bombet et barnesykehus

HQ

Få har unngått det brutale russiske angrepet på et barnesykehus i Ukrainas hovedstad Kiev denne uken, som førte til både døde og sårede og syke barn som trenger pleie, men som ikke lenger kan få det. Polske 11 Bit Studios ønsker nå å rette oppmerksomheten mot dette og skriver at de allerede tidligere har sagt at en del av inntektene fra deres eventyr Indika - som ble sluppet i mai - vil gå til barn som er rammet av Russlands krig.

Nå kunngjør de via Instagram at de donerer 50 000 dollar direkte til Liberty Ukraine Foundation for å hjelpe syke barn ytterligere. Studioet skriver at "det smerter oss at den russiske invasjonen av Ukraina fortsetter, og det nylige avskyelige angrepet på barnesykehuset i Kiev av russiske militære styrker rystet oss i vår grunnvoll".

Ifølge Human Rights Watch har Russland nå angrepet og bombet over 1 700 medisinske fasiliteter i Ukraina. Studiet konkluderer: "Krig ødelegger alt på sin vei, og er mest grusom mot de som er mest uskyldige - barn. La dette budskapet gi gjenklang hos oss alle - spillere og utviklere sammen - og la oss gjøre alt vi kan."

Et initiativ det er lett å sympatisere med og verdt å følge med på. Indika er ute nå til PC, PlayStation og Xbox. Du kan lese vår anmeldelse av det på denne lenken.