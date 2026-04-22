11 bit studios lover "en økning i regelmessigheten av utgivelser"

11 bit studios, selskapet bak spill som Frostpunk og oppfølgeren, The Alters, The Thaumaturge, This War of Mine med flere, planlegger å gi ut spill mer regelmessig i fremtiden, og lover å støtte hver nye utgivelse i flere år etter lanseringen, i stedet for å se på spilllanseringer som "engangssalgshendelser".

I sin siste finansielle resultatrapport går 11 bit studios i detalj om hvordan de skal bygge videre på suksessen de har opplevd tidligere. Selskapet vil nå bygge seg rundt tre pilarer: å skape nye spill av høy kvalitet, tjene penger på suksesser på lang sikt gjennom Games as a Platform, og utvide porteføljen gjennom XDEV-divisjonen.

"Vi ønsker at hvert eneste spill under 11 bit studios-banneret, enten det er en helt ny IP eller en nyfortolkning av allerede kjente verdener, skal ha en unik, ambisiøs kunstnerisk visjon og den spesielle emosjonelle ladningen som spillerne våre setter mest pris på. Å bygge et flerdimensjonalt økosystem gir oss rom for dristige kreative beslutninger og utvikling av nye retninger, samtidig som vi opprettholder konsistensen og kvaliteten som definerer vår tilnærming til spillskaping", sier Michał Drozdowski, kreativ direktør i 11 bit studios.

<em>"Målet vårt er å bygge en diversifisert portefølje. På den ene siden investerer vi i helt nye verdener og åpner nye kapitler i studioets historie gjennom de egenutviklede prosjektene P14 og P12. Vi utvider også universet til kultklassikeren Frostpunk til en ny sjanger gjennom realiseringen av P13. Vi vet også hvilken enorm verdi de eksisterende merkevarene våre har. Prosjekter som Frostpunk 1886 eller det nylig annonserte P15, som er en nyfortolkning av This War of Mine, er ikke standard remastere. De representerer en helt moderne, ny vri på spillene som definerte 11 bit studios, designet fra grunnen av med tanke på en flerårig livssyklus og langsiktig samfunnsengasjement", legger Przemysław Marszał, administrerende direktør i 11 bit studios, til.

Når det gjelder året som kommer, forventer vi å se fullversjonen av Moonlighter 2, samt betalt DLC for Frostpunk 2 og The Alters. Videre fremover håper vi å se Frostpunk 1886 ankomme en gang i 2027 eller 2028, og vi håper å høre mer om den This War of Mine-remaken snart.