11 omkom i en flyulykke nær den franske byen Tomblaine søndag

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Det er rapportert at et småfly styrtet i den nordøstfranske byen Tomblaine i går (søndag 28. juni), en ulykke som resulterte i at 11 personer omkom, inkludert en pilot og 10 fallskjermhoppere.

Ifølge Reuters ble flyet brukt av en fallskjermhopperskole og hadde fem fallskjermhopperelever og fem instruktører om bord. Flyet styrtet kort tid etter at det hadde lettet fra Nancy-Essey flyplass.

Styrtet gikk med liten margin forbi boliger i byen Tomblaine, og det nevnes også at noen familiemedlemmer til de omkomne var til stede og var vitne til den forferdelige hendelsen.

Ifølge en lokal reporter «styrtet flyet omtrent 300 meter fra rullebanen», og dette skjedde kl. 10:00 BST/11:00 CEST. Den eksakte årsaken til ulykken er ennå ikke bekreftet, men et vitne hevder at flyets motor sluttet å lage lyd, som om den hadde gått i stå, uten tegn til brann, eksplosjoner eller andre synlige problemer. Det er uklart om den nylige hetebølgen spilte en rolle i ulykken.