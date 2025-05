12 år Call of Duty-proff kunngjør pensjonering

HQ

Du kommer ikke til å holde deg rundt i noe konkurransedyktig rom i over et tiår hvis du ikke er ganske jævlig god til det du gjør. Dette gjelder til og med verden av Call of Duty, hvor Dillon "Attach" Price etter 12 år i aksjon har bestemt seg for å kalle det en dag og gå videre fra esport.

Attach Dillon "Attach" Price har hatt en mindre enn imponerende de siste årene, og har slitt med å finne seg selv på fjelltoppen eller spesielt i nærheten av den, spesielt i Call of Duty League -æraen. Imidlertid har hans samlede karriere vært langt mer imponerende, ettersom han fortsatt regnes som den yngste spilleren som noensinne har vunnet en World Championship, en bragd han klarte for et tiår siden, da han vant arrangementet i 2015 da han var 18 år gammel.

I løpet av karrieren har Attach spilt for flere store organisasjoner, blant annet FaZe Clan og Evil Geniuses, og flere CDL-lag også, det være seg New York Subliners, Minnesota Rokkr, Las Vegas Legion, og så tilbake til New York for å være en del av det rebrandede Cloud9 New York, som har vært hans siste lag.

Hva fremtiden nå bringer for Attach, er uklart, men han har sendt ut en uttalelse der han skriver "Nå er jeg klar til å ta et sprang i troen og omfavne nye utfordringer når jeg går inn i neste kapittel av min reise."