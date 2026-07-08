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      Sport

      12 av de 48 trenerne for VM-lagene har allerede fått sparken eller trukket seg

      Dette er trenerne som har trukket seg eller blitt sparket etter å ha mislyktes i VM.

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      VM 2026 er inne i sluttfasen: fra rekordmange 48 lag til bare 8 nå, rett før kvartfinalene starter. Seks er europeiske (Frankrike, Belgia, England, Spania, Sveits, Norge), ett afrikansk, Marokko, og ett søramerikansk, Argentina.

      Privilegiet ved å jobbe som hovedtrener for et landslag under VM innebærer et stort ansvar. Og hvis det ikke går som planlagt, risikerer man å gjøre et helt land sinte, og ens troverdighet står på spill. Og så langt har 12 trenere blitt sparket eller har sagt opp etter (en av dem under) VM, blant de 40 lagene som allerede er slått ut, eller med andre ord 25 % av alle VM-trenerne:


      • Roberto Martinez (Portugal) – Slått ut i åttendedelsfinalen

      • Javier Aguierre (Mexico) – Slått ut i åttendedelsfinalen

      • Carlos Queiroz (Ghana) – Slått ut i 32-delsfinalen

      • Julian Nagelsmann (Tyskland) – Slått ut i 32-delsfinalen

      • Sebastián Beccacece (Ecuador) – Slått ut i 32-delsfinalen

      • Ronald Koeman (Nederland) – Slått ut i 32-delsfinalen

      • Zlatko Dalic (Kroatia) – Slått ut i 32-delsfinalen

      • Marcelo Bielsa (Uruguay) – Slått ut i gruppespillet

      • Miroslav Koubek (Tsjekkia) – Slått ut i gruppespillet

      • Steve Clarke (Skottland) – Slått ut i gruppespillet

      • Hong Myung-bo (Sør-Korea) – Slått ut i gruppespillet

      • Sabri Lamouchi (Tunisia) – Fikk sparken etter bare én kamp i gruppespillet, senere slått ut i gruppespillet

      Det vil trolig bli flere, selv om det neppe er noen skam å bli slått ut i kvartfinalen (for noen, som Norge, er det allerede en stor prestasjon å ha kommet så langt). Situasjonene varierer blant lagene som har blitt slått ut (ingen er så ekstreme som den sørkoreanske Hong Myung-bo, som faktisk har flyktet til USA for sin egen sikkerhets skyld).

      12 av de 48 trenerne for VM-lagene har allerede fått sparken eller trukket seg
      Maxx-Studio / Shutterstock

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