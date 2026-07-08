12 av de 48 trenerne for VM-lagene har allerede fått sparken eller trukket seg

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VM 2026 er inne i sluttfasen: fra rekordmange 48 lag til bare 8 nå, rett før kvartfinalene starter. Seks er europeiske (Frankrike, Belgia, England, Spania, Sveits, Norge), ett afrikansk, Marokko, og ett søramerikansk, Argentina.

Privilegiet ved å jobbe som hovedtrener for et landslag under VM innebærer et stort ansvar. Og hvis det ikke går som planlagt, risikerer man å gjøre et helt land sinte, og ens troverdighet står på spill. Og så langt har 12 trenere blitt sparket eller har sagt opp etter (en av dem under) VM, blant de 40 lagene som allerede er slått ut, eller med andre ord 25 % av alle VM-trenerne:



Roberto Martinez (Portugal) – Slått ut i åttendedelsfinalen



Javier Aguierre (Mexico) – Slått ut i åttendedelsfinalen



Carlos Queiroz (Ghana) – Slått ut i 32-delsfinalen



Julian Nagelsmann (Tyskland) – Slått ut i 32-delsfinalen



Sebastián Beccacece (Ecuador) – Slått ut i 32-delsfinalen



Ronald Koeman (Nederland) – Slått ut i 32-delsfinalen



Zlatko Dalic (Kroatia) – Slått ut i 32-delsfinalen



Marcelo Bielsa (Uruguay) – Slått ut i gruppespillet



Miroslav Koubek (Tsjekkia) – Slått ut i gruppespillet



Steve Clarke (Skottland) – Slått ut i gruppespillet



Hong Myung-bo (Sør-Korea) – Slått ut i gruppespillet



Sabri Lamouchi (Tunisia) – Fikk sparken etter bare én kamp i gruppespillet, senere slått ut i gruppespillet



Det vil trolig bli flere, selv om det neppe er noen skam å bli slått ut i kvartfinalen (for noen, som Norge, er det allerede en stor prestasjon å ha kommet så langt). Situasjonene varierer blant lagene som har blitt slått ut (ingen er så ekstreme som den sørkoreanske Hong Myung-bo, som faktisk har flyktet til USA for sin egen sikkerhets skyld).