12 nye Lego Pokémon-sett har blitt avslørt, alle bruker den nye Smart-teknologien

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Midt i mengden av PlayStation-sentrerte videospillnyheter i går kveld, kan du ha gått glipp av det faktum at Lego og The Pokémon Company faktisk benyttet sjansen til å kunngjøre en haug med nye sett, 12 totalt, og alle benytter seg av den nye Smart-klossteknologien som ble kunngjort tidligere i år på CES og som muliggjør nye måter å spille på.

Alle settene lanseres 1. august til forskjellige priser, men det viktigste å merke seg er at disse settene ikke er samlerobjekter som de enorme Charizard-, Blastoise- og Venusaur-statuene, da det snarere er snakk om lekesett designet for barn mellom 6-10 år, og alle settene har under 1000 brikker totalt, noen til og med under 100 brikker.

Hvert sett vil inneholde minst én Smart-kloss, lader og Smart Tag, som kan utvide lekemulighetene ved å sende ut lyder og lys som får de klossede lommemonstrene til å virke enda mer livlige.

Når det gjelder skapningene som har fått Lego-behandlingen, inkluderer disse Pikachu, Charizard, Jolteon, Bulbasaur, Bidoof, Squirtle, Charmander, Geodude, Sprigatito, Fuecoco, Quaxly, Jigglypuff, Mew, Eevee, Lapras, Mewtwo, Umbreon, Garchomp, Cubone, Gengar, og deretter en Ditto forkledd som Squirtle.

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Siden det er massevis av sett, kan du finne alle de faste prisene, antall stykker, Smart-inkludering og mer ved å gå over her.

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