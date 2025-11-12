Verdensnyheter
13. november: Frankrike markerer 10-årsdagen for angrepene i Paris i 2015
De koordinerte angrepene fra militante medlemmer av Den islamske staten etterlot 130 døde og mer enn 400 skadde i den franske hovedstaden.
Torsdag 13. november. 13. november 2025. Denne dagen markerer Frankrike 10-årsdagen for terrorangrepene i Paris 13. november 2015, og hedrer ofrene for de dødeligste angrepene i landets moderne historie.
De koordinerte angrepene, som ble utført av medlemmer av gruppen Islamisk stat, var rettet mot flere steder i den franske hovedstaden, blant annet konserthuset Bataclan, kafeer og Stade de France. Totalt ble 130 mennesker drept og over 400 såret.
Frankrike minnes sin mørkeste natt i nyere historie
Minnemarkeringer vil finne sted over hele Paris, med overlevende, pårørende til ofrene og myndighetspersoner til stede. Angrepene har satt dype spor i Frankrikes kollektive hukommelse og endret landets tilnærming til nasjonal sikkerhet og terrorbekjempelse.