13. november: Frankrike markerer 10-årsdagen for angrepene i Paris i 2015

Torsdag 13. november. 13. november 2025. Denne dagen markerer Frankrike 10-årsdagen for terrorangrepene i Paris 13. november 2015, og hedrer ofrene for de dødeligste angrepene i landets moderne historie.

De koordinerte angrepene, som ble utført av medlemmer av gruppen Islamisk stat, var rettet mot flere steder i den franske hovedstaden, blant annet konserthuset Bataclan, kafeer og Stade de France. Totalt ble 130 mennesker drept og over 400 såret.

Frankrike minnes sin mørkeste natt i nyere historie

Minnemarkeringer vil finne sted over hele Paris, med overlevende, pårørende til ofrene og myndighetspersoner til stede. Angrepene har satt dype spor i Frankrikes kollektive hukommelse og endret landets tilnærming til nasjonal sikkerhet og terrorbekjempelse.