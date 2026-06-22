13 omkomne og 66 skadde etter eksplosjon ved et anlegg for flytende naturgass i Ras Laffan, Qatar

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En eksplosjon i Ras Laffan Industrial City, Qatars viktigste produksjonsanlegg for flytende naturgass (LNG), førte til at 13 mennesker omkom og 66 ble skadet som følge av en «teknisk ulykke». Alle de omkomne var fra India og Pakistan, opplyste Qatars energiminister Saad al-Kaabi (via Reuters), som sa at anlegget hadde vært stengt siden desember 2025 på grunn av akutte vedlikeholdsbehov, og at driften ble gjenopptatt bare to dager før ulykken.

Eksplosjonens sjokkbølge kunne merkes mer enn 70 kilometer unna, i sentrum av Doha, noe som skapte panikk blant innbyggerne. I mars rammet iranske angrep to gassbehandlingsanlegg i Ras Laffan, noe som påvirket om lag 17 % av Qatars LNG-eksportkapasitet. Reparasjonene forventes å ta fem år, men det var ingen skadde.

Departementet opplyste at det ikke foreligger noen risiko for miljøet, og at anleggets eksportkapasitet ikke ble påvirket.

Selv om eksplosjonen ifølge departementet var en teknisk ulykke og ikke hadde noe med Irans angrep i mars å gjøre, viser ulykken utfordringene Qatar står overfor når det gjelder å øke olje- og gassproduksjonen etter stengingen av Hormuzstredet. Drift av flytende naturgassanlegg er spesielt farlig på grunn av de langsomme nedkjølingsprosessene som er nødvendige for å unngå termisk sjokk.