13 Sentinels og Hades dukker opp som ånder i Super Smash Bros. Ultimate

HQ

Det er en stund siden vi har hørt noe nytt om Super Smash Bros. Ultimate, men sannheten er at Nintendo av og til legger til små oppdateringer her og der til en allerede flott tittel, og ikke engang spillets egen skaper, Masahiro Sakurai, vet hvordan han skal toppe det.

I januar i år, mer enn fem år etter lanseringen, har den offisielle X-kontoen rapportert at spillet vil inneholde fem nye ånder hentet fra mer moderne titler. Fra 26. til 30. oktober vil en ny ånd bli introdusert hver dag, og listen inkluderer Hades, 13 Sentinels og eBASEBALL. I tillegg vil hver kamp gi deg ekstra erfaringspoeng.

Navnet på dette arrangementet er "Baseball, Sentinels and Gods". Åndene er samleobjekter på samme måte som trofeene fra tidligere spill. Du kan utstyre dem i kamp, noe som forbedrer kampens statistikk. For øyeblikket finnes det over 1500 Spirits i spillet, fra over 40 forskjellige serier.

Spiller du fortsatt Super Smash Bros. Ultimate?