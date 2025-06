13 ting jeg ikke visste om Mario Kart World før nå

HQ

En ting er inntrykkene kontrolleren i hånden og en annen, fakta for livslange Mario Kart-fans. I sin tid publiserte jeg mine første følelser om Mario Kart World så snart jeg spilte det på premieren i Paris, og nå, etter våre respektive besøk på Nintendos kontorer i Frankfurt og Madrid, har Jonas publisert sine endelige inntrykk med MKW, og jeg har dedikert meg til å fange 15 minutter med eksklusiv spilling, 60 skjermbilder... og notatene du leser akkurat nå.

Fordi jeg hadde vært der før, har jeg på forhånd lagt merke til mindre detaljer, noen nysgjerrigheter, noen viktige forklaringer, alle fakta jeg ikke visste før nå, eller ikke mestret eller forstod fullt ut. Jeg håper du finner dem avslørende og fascinerende, at de er fulle av fanservice, og at de til syvende og sist er like morsomme som de er informative. Nå er vi i gang!

1. Forstå forskjellen mellom krets og seksjon

Før du spiller det på egen hånd, vil du ikke forstå det fullt ut. Det var det som skjedde med meg frem til den siste forhåndsvisningen. Jeg snakker ikke om hvor mange baner Mario Kart World har (det er allerede hentet fra andre kilder), men hva den nøyaktige forskjellen er mellom en bane i seg selv og forbindelsesetappene mellom dem, samt den generelle strukturen i spillet i Grand Prix-modus.

Jeg skal prøve å forklare det for deg på en veldig enkel måte. For det første, glem de tradisjonelle cupene med fire kretser. Her er den mest gjentatte strukturen under mine fire-race GP-spill som følger, så vær oppmerksom :



Race 1: Tradisjonell krets på 3 eller flere runder.

Race 2: To reisestrekninger, en runde på destinasjonsrunden.

Race 3: To reisestrekninger, én runde på destinasjonsrunden.

Race 4: To reisestrekninger, én runde på destinasjonsrunden.



Som du leser det: For det meste, med mindre det er den første runden i den aktuelle cupen (og noen ganger ikke engang det), vil du bare kjøre én komplett runde på selve banen. Og selv om du løfter øyenbrynet, har dette to fantastiske fordeler. For det første er følelsen av å reise mellom sammenkoblede soner total. For det andre er det vi kaller seksjonene eller etappene fantastisk designet, og selv om de er lagt ut i den åpne verdenen, har de en racingkvalitet som føles som fullt utformede lukkede kretser.

Hvis du tar i betraktning at en lukket bane er koblet til flere nærliggende baner med seksjoner som går frem og tilbake, må du gå tilbake og regne på hvor mange baner det er totalt i Mario Kart World, for det er mange flere enn de 32 som noen har publisert...

For å hjelpe deg med å forstå med praktiske eksempler. Under spillene våre så vi følgende :



Mushroom Cup er kretsløp (3 runder), to reiseetapper og en runde i Crown City, to reiseetapper og en runde i Whistlestop Summit, to reiseetapper og en runde i DK Spaceport, (videre delt inn i seks sjekkpunkter).



Shell Cup er Koopa Beach ( 5 runder ), to reiseetapper og en runde i Faraway Oasis, tre reiseetapper og en runde i Crown City, to reiseetapper og en runde i Peach Stadium.

), to reiseetapper og en runde i Faraway Oasis, reiseetapper og en runde i Crown City, to reiseetapper og en runde i Peach Stadium.

Banana Cup er Peach Beach (3 sjekkpunkter, ikke runder), to etapper og én runde i Salty Salty Speedway, tre etapper og én runde i Dino Dino Jungle, to turetapper og én runde i Great ? Block Ruins



Ser du forskjellene i fet skrift? Det er lettere å forstå ved å se på kartet: Bortsett fra det første sporet, er det vanligvis en lang vei som kobles til et spor på slutten, og spillet zoomer inn så snart du kommer til selve banen. Sjekk ut gameplayet vårt for å se det.

2. Det ladede hoppet har tre ladninger, akkurat som driften

Først virket det som om den tredje ladningen av drifting-evnen ikke fungerte, og så innså jeg at smart ratt-assistenten er på som standard. Når den var deaktivert, kunne jeg begynne å gjøre minidash (blå), superminidash (rød) og til slutt ultraminidash (regnbue) mens jeg holdt driften i krappe svinger.

Vel, det samme gjelder det ladede hoppet. Denne nye teknikken, som utføres på samme måte, men i en rett linje, og som brukes til å hoppe over gjerder, biler eller motstandere, i tillegg til å produsere sin egen dash, har også de samme tre nivåene og fargene som drifting.

3. Skjellene høres retro ut

Lyden i Mario Kart World føles om noe som en større evolusjon enn grafikken. Jeg gleder meg til å nyte det i 5.1 PCM Linear surround, men inntil videre tar jeg den fantastiske kvaliteten på jazzfusion-lydsporet og lydeffektene som får den gamle forgjengeren til å blekne i sammenligning.

Eksplosjoner, krasj, bananskall ... alt hørtes fantastisk ut i forhåndsvisningstimene, men jeg holder meg til lyden av de treffende skallene, som bringer tilbake retrolyden fra det første Super Mario Bros. Du uttaler det allerede med munnen, ikke sant? "Totí".

4. Waluigi Vampire fortjener et crossover-spill med Luigi's Mansion

Jeg lo meg i hjel av noen av figurene og antrekkene. Jeg ble umiddelbart overbevist av Crab (som du kan se i spillet mitt), smeltet av Yoshi Aristocrats monokkel og andre trollet resten med Dolphin, men hvis det var enstemmighet, var det med den uimotståelige sjarmen til ingen ringere enn.... Waluigi Vampire! Waaaah!

Med stilen hans, positurene hans og nå hans Bram Stoker-aktige antrekk, kan vi allerede se for oss et samarbeid, en cameo eller en stjerneopptreden i et kommende Luigi's Mansion.

5. Mario Kart World kjører ikke i opprinnelig 4K

Det ser ut til at Digital Foundry allerede satte forstørrelsesglasset på de første opptakene for flere måneder siden for å beregne med øye og konkludere med at det gjengis i 2K (1440p). Nintendo kunne ikke eller ville ikke offisielt bekrefte Mario Kart Worlds opprinnelige oppløsning under forhåndsvisningen foreløpig, men selv om vi gjerne ville ha elsket å se den dra full nytte av Nintendo Switch 2 med 60 bilder per sekund, må vi si at den ser fantastisk og detaljert ut til tross for skaleringen, som du kan se i 4K-spillingen min :

6. Du kan sette opp VS-løpene dine som kretsløp med eller uten strekninger

Husker du hva jeg fortalte deg i punkt 1? Vel, i VS-løp, enten det er flerspiller- eller sololøp, kan du stille inn alternativene for å vise seksjoner eller ikke, i tilfelle du er ute etter en mer tradisjonell Mario Kart-opplevelse der det bare er flere runder med en lukket krets, eller der seksjonene bare vises på lengre baner som er delt inn i seksjoner, og ikke som reiseruter.

7. Piranha Plant setter skrekk i hjertene til veteranrivaler

En morsom og morsom ting: fordi Piranha Plant var et element i Mario Kart 8 Deluxe og Floro Piranha var karakteren, skjedde det under testingen vår at hver gang jeg nærmet meg en Piranha Plant, eller når noen nærmet meg mens jeg kjørte den, prøvde vi instinktivt å bevege oss bort, og husket de hundrevis av biter vi tok i MK8.

8. P-Switch-oppdrag er i stor høyde

I løpet av de timene jeg spilte, tilbrakte jeg mye tid i Free Roam Mode og fikk prøvd ut en håndfull P-Switch-oppdrag. Det var blå mynter å samle, bøyler å hoppe gjennom ... for det meste offroad og i mange tilfeller gjennom luften. Som du leser det: et stort antall, kanskje et flertall i det endelige spillet, av oppdragene foreslår at du kommer deg opp i luften, enten med en lian, en booster, et rør ... og ovenfra, for å gli med presisjon for å overvinne utfordringen.

Du lykkes ikke? Vel, det er ikke som i noen av Forza Horizon-oppdragene, der du må gå tilbake til startstedet, men du kan prøve igjen så snart du mislykkes.

9. Du kan teleportere til andre figurer på kartet

Under utforskningen av den åpne verdenen i Free Roam Mode for å få alle P Switch-oppdragene eller for å finne alle ? Panels i de fjerneste hjørnene, har du andre transport- eller hurtigreisemuligheter som jeg ikke visste om. Nemlig :



Du kan åpne kartet og teleportere til der en annen karakter, menneske eller CPU, er umiddelbart, og bytte til dem i sistnevnte.



Du kan velge et spor på kartet og reise raskt til det.



Alternativt kan du bytte karakter og kjøretøy på det aktuelle punktet, kanskje for å prøve en utfordring på en annen måte.



10. Cross-dressing er et alternativ

Å forvandle deg eller skifte antrekk når du prøver Dash Food er kun et alternativ for menneskelige karakterer, men nettopp det, et alternativ. Mens vi rotet med kjørehjelpemidlene i kontrollerinnstillingene, fant vi ut at "Dash Food: Transform" er aktivert som standard, men hvis du er plaget av at figuren din skifter klær og vil beholde den stilen du har valgt, kan du deaktivere den.

11. Etter lynet kommer stormen

En fantastisk detalj som du kanskje har lagt merke til i de tidligere videoene. Når en racerfører kaster lynet, bryter det nesten alltid ut en storm og det begynner å regne, med alle de implikasjonene som disse værforholdene har for å gjøre det vanskelig å kjøre. Jeg sier nesten alltid, for ved et par anledninger skjedde det ikke. Den ene gangen var jeg innendørs og trodde det var på grunn av det, men den andre gangen var det utendørs, så jeg kan tenke meg at det er litt tilfeldig.

12. Klistremerker dekorerer gokarten din

I en av pausene forklarte Nintendo hvordan klistremerker fungerer. Bortsett fra å låse opp figurer og kjøretøy, tjener dette tredje samleobjektet naturligvis til å dekorere gokarten din før du kjører. Vi vil fortelle deg i dybden hvordan du får tak i alle klistremerkene etter lanseringen, men tenk at det er mange av dem...

13. 150 CC virker langsommere

Vi har ikke fått bekreftet om det kommer en 200cc-klasse ennå (Mirror Mode ser ut til å være en selvfølge), men jeg har spilt alle spillene mine på 150cc. CPU-motstanderne er ganske vanskelige, som du kan se i noen av spillklippene mine, men det mest nysgjerrige er at spillet virker tregere for denne klassen.

De kan ha justert hastigheten litt, men jeg tror det er mer en vurderingssak med tanke på den ekstra bredden på banene og spesielt i den åpne verdenen. Faktisk, når skjermen er full av folk som dytter og dytter hverandre og bruker gjenstander, i det tradisjonelle Mario Kart-varemerket deilig kaos, sier jeg deg at 150cc ikke føltes treg i det hele tatt ...