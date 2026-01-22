1348 Ex Voto kommer 12. mars, kansellerer Xbox-versjonen

1348 Ex VotoMiddelalderens actioneventyrspill, der du inntar rollen som en ung ridder på villspor på jakt etter sin nærmeste venn (og sannsynligvis flere, hvis vi skal være ærlige), har fått sin utgivelsesdato. Vi visste at det ville komme en gang i 1. kvartal 2026, og det føyer seg inn i rekken av spill som slippes denne våren.

Sedleo og Dear Villagers avslørte at 1348 Ex Voto ville komme 12. mars 2026 for PC og PlayStation. I følge Gematsu har den tidligere annonserte Xbox-versjonen siden blitt kansellert, slik at studioene kan fokusere "på å levere den beste opplevelsen mulig for PC og PlayStation."

Beklager Xbox-spillere, men det er ikke noe Ex Voto for deg. Spillet byr på filmatiske kamper inspirert av ekte middelalderkampstiler, en ekte historisk setting som plasserer oss midt i en turbulent tid i middelalderens Italia, og en oppslukende historie med Alby Baldwin og Jennifer English som stemmeskuespillere.