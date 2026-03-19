1348 Ex Voto utviklerne lover forbedret ytelse og polering i fremtidige oppdateringer

Det har ikke vært den beste debutuken for Sedleos 1348 Ex Voto, da actioneventyrspillet ble lansert 12. mars til en ganske lav kritisk mottakelse, som deretter ble ledsaget av en mye mer ekstrem mengde kritikk fra forbrukere. I skrivende stund har spillet fått 52/100 poeng av kritikerne på Metacritic, men bare 1,1/10 av fansen...

Det er unødvendig å si at mange håper på forbedringer fra spillet, og det er nettopp dette Sedleo nå har lovet i en uttalelse som er delt på sosiale medier. Vi blir fortalt at enhver tilbakemelding er "utrolig verdifull" for utvikleren, og at den nærmeste fremtiden vil se noen viktige områder adressert.

"Hovedfokuset vårt har vært å løse kritiske feil, og noen av dem finner du løst i oppdateringen vi nettopp har sluppet på PlayStation 5 og PC. Utover det har vi prioritert å forbedre ytelsen på alle plattformer, finpusse viktige aspekter av spillet og fortsette å fikse feil (som at undertekstene er for små på enkelte skjermer, med mer)."

Sedleo avslutter med å legge til at "vi vil fortsette å gjøre vårt beste for å levere noe vi håper du vil like!"

Hvis du ikke allerede har lest den, kan du finne vår egen anmeldelse av 1348 Ex Voto her.