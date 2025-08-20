Gamereactor

  •   Norsk


Medlemsinnlogging
Gamereactor
nyheter
1348 Ex Voto
Fremhevet: Gamescom 2025-dekning

1348 Ex Voto vil se en ung ridderhelt på reise gjennom 1300-tallets Italia

Actioneventyrspillet lanseres på PC og konsoller i 2026.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt

Under Future Games Show, et fast innslag på årets Gamescom, dukket utvikleren Sedleo opp for å vise frem sitt kommende action-eventyrspill kjent som 1348 Ex Voto. Dette prosjektet er en middelalderhistorie som handler om hvordan en ung ridderløve stiger i gradene i et forsøk på å bli en fullverdig ridder, ved å reise gjennom 1300-tallets Italia og kjempe mot fanatikere, banditter og leiesoldater, alt mens pesten river samfunnet fra hverandre.

1348 Ex Voto

Fortellingen dreier seg om helten Aeta, en ung kvinne som bestemmer seg for å bli en hengiven ridder etter at banditter plyndrer landsbyen hennes. Alby Baldwin (kjent for å ha medvirket i ulike teateroppsetninger på West End ) gir stemme til denne karakteren, og Aeta får støtte av en følgesvenn som spilles av Baldur's Gate III-stjernen Jennifer English ( Shadowheart ).

Spillets regissør Tom Oceano uttalte følgende om 1348 Ex Voto: "Vi er glade for å endelig kunne vise dere det som har vært fokus for all vår lidenskap og vårt harde arbeid de siste årene: 1348 Ex Voto. Spillets historie ligger oss svært på hjertet - det handler om ære, rettferdighet og oppofrelse i en tid da disse ordene nesten hadde mistet sin betydning. Vi føler oss privilegerte som får lov til å gi det videre til dere, og vi håper virkelig at dere vil like å spille det like mye som vi elsket å levere det."

I en pressemelding får vi vite at Sedleo har samarbeidet med organisasjonen Historical European Martial Arts for å sikre at spillets kamphandlinger er korrekte og nøyaktige, samtidig som det foregår i en landlig italiensk setting som ligger studioets italienske hjerte nær.

Med planlagt lansering tidlig i 2026, kan du se avsløringstraileren for 1348 Exo Voto nedenfor.

HQ
1348 Ex Voto1348 Ex Voto1348 Ex Voto

Relaterte tekster



Loading next content