1348 Ex Voto vil se en ung ridderhelt på reise gjennom 1300-tallets Italia

Under Future Games Show, et fast innslag på årets Gamescom, dukket utvikleren Sedleo opp for å vise frem sitt kommende action-eventyrspill kjent som 1348 Ex Voto. Dette prosjektet er en middelalderhistorie som handler om hvordan en ung ridderløve stiger i gradene i et forsøk på å bli en fullverdig ridder, ved å reise gjennom 1300-tallets Italia og kjempe mot fanatikere, banditter og leiesoldater, alt mens pesten river samfunnet fra hverandre.

Fortellingen dreier seg om helten Aeta, en ung kvinne som bestemmer seg for å bli en hengiven ridder etter at banditter plyndrer landsbyen hennes. Alby Baldwin (kjent for å ha medvirket i ulike teateroppsetninger på West End ) gir stemme til denne karakteren, og Aeta får støtte av en følgesvenn som spilles av Baldur's Gate III-stjernen Jennifer English ( Shadowheart ).

Spillets regissør Tom Oceano uttalte følgende om 1348 Ex Voto: "Vi er glade for å endelig kunne vise dere det som har vært fokus for all vår lidenskap og vårt harde arbeid de siste årene: 1348 Ex Voto. Spillets historie ligger oss svært på hjertet - det handler om ære, rettferdighet og oppofrelse i en tid da disse ordene nesten hadde mistet sin betydning. Vi føler oss privilegerte som får lov til å gi det videre til dere, og vi håper virkelig at dere vil like å spille det like mye som vi elsket å levere det."

I en pressemelding får vi vite at Sedleo har samarbeidet med organisasjonen Historical European Martial Arts for å sikre at spillets kamphandlinger er korrekte og nøyaktige, samtidig som det foregår i en landlig italiensk setting som ligger studioets italienske hjerte nær.

Med planlagt lansering tidlig i 2026, kan du se avsløringstraileren for 1348 Exo Voto nedenfor.