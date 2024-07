14 minutter av Astro Bot har lekket ut på nettet

HQ

Astro Bot, det etterlengtede PS5-spillet var et av spillene Sony viste frem under helgens ChinaJoy 2024-arrangement, og siden spillet var allment tilgjengelig har rundt 14 minutter med gameplay nå lekket ut og dukket opp på nettet.

Opptakene fant raskt veien til internett, og det ser ut til at det kan være et tidlig nivå i spillet. Som forventet vil Astro Bot selvfølgelig utnytte DualSense-kontrollens fulle potensial, akkurat som Astro's Playroom gjorde, og vi kan blant annet se Astros DualSense-formede romskip. Spillet kan sees her via PlayStation Planet.

Astro Bot kommer til PlayStation 5 den 6. september.