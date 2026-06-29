14 omkom i en helikopterulykke i Saudi-Arabia søndag

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Det er rapportert at det søndag 28. juni skjedde en helikopterulykke i den østlige kystbyen Ras Tanura i Saudi-Arabia, der 14 personer mistet livet.

Alle de 14 omkomne var saudiarabiske statsborgere, og selv om årsaken til ulykken ennå ikke er bekreftet til tross for at en etterforskning pågår, er det avslørt at helikopteret tilhørte det statlige oljegiganten Aramco, som driver et av sine største oljeraffinerier i regionen – et raffineri som også er et av de største i hele Midtøsten.

Ifølge Reuters skjedde ulykken klokken 06.00 lokal tid, og et statlig nyhetsbyrå har opplyst at «de relevante myndighetene har igangsatt en fullstendig etterforskning for å fastslå årsaken til ulykken.»

Dette skjer samtidig som arbeidet med å laste råolje i regionen nylig ble gjenopptatt etter å ha vært stanset i rundt fire måneder på grunn av den pågående konflikten i Midtøsten.