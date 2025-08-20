14 sivile såret i Sumy-regionen etter russisk angrep

HQ

Siste nytt om Russland og Ukraina . En ny bølge av russiske angrep rammet Ukraina i natt, og 14 sivile ble såret i den nordøstlige Sumy-regionen. Blant de sårede var barn, da et boligområde ble rammet.

"I går kveld ble 14 mennesker såret i et droneangrep mot Okhtyrka i Sumy-regionen. En familie med sårede barn - 5 måneder, 4 år og 6 år gamle - søkte hjelp etter angrepet." skrev Ukrainas president Volodymyr Zelenskij på X.

Myndighetene beskrev angrepet som nok en terrorhandling rettet mot familier mens de sov, med droner og raketter rettet mot ikke bare Sumy, men også andre regioner, inkludert Tsjernihiv, Kharkiv og Poltava. Totalt ble det brukt mer enn 60 droner og et ballistisk missil.

Energianlegg i sør ble også skadet, noe som understreker Moskvas fornyede fokus på kritisk infrastruktur. Zelenskij har tatt til orde for strengere sanksjoner og sterkere sikkerhetsgarantier, og understreker at bare vedvarende press på Russland kan skape pålitelig fred.