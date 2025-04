14 timer som en ekte Sinluz: Den merkelige opplevelsen av det store strømbruddet i Spania

HQ

Merknad til leserne: Elden Rings Tarnished kalles "Sinluz" (uten lys) i Spania.

I går, 28. april 2025, kl. 12.33, mistet det spanske strømnettet plutselig 15 gigawatt strøm, noe som tilsvarer omtrent 60 % av hele Spanias behov, i løpet av bare fem sekunder. Dette resulterte i det som allerede er kjent som "The Great Blackout", en periode med "absolutt null" uten strømforsyning som varte det meste av dagen og, avhengig av region, til og med ut på natten.

Strømbruddet førte til at hele Den iberiske halvøy, ca. 60 millioner mennesker, var uten strøm og dermed også uten tilgang til internett eller telefonnettverk, helt avskåret fra kommunikasjon. På grunn av særegenheter ved øysystemer og kontinentale forbindelser inkluderte dette hele Portugal (og Sør-Frankrike, ifølge noen kilder), men ekskluderte Kanariøyene og Balearene. Det sies at strømbruddet på den iberiske halvøya fungerte som en brannmur som hindret at energikatastrofen spredte seg til andre land i resten av Europa.

På tidspunktet for publiseringen av denne artikkelen (nettstabiliteten tillater det) kjenner vi fortsatt ikke årsakene. Vi kjenner de mellomliggende årsakene, som "en stor kraftsvingning", men ikke hva som faktisk forårsaket den i første omgang. I mangel av hele sannheten, og selv om jeg er proppfull av ulike politiske og sosiale refleksjoner og andre tanker, kan jeg bare rekapitulere hva som skjedde og hvordan vi følte det.

Jeg tror det var to helt naturlige reaksjoner som gikk igjen mange steder på kartet. Den første, i hvert fall i vårt tilfelle, var frykt. For å si det rett ut. Jeg kan kamuflere det som "irritasjon", "uro" eller "bekymring", men det første jeg tenkte på da jeg innså at omfanget av angrepet overgikk det regionale til det multinasjonale, var, også i all sin bokstavelighet, at det var et angrep. Og vi må alle være forsiktige med å overføre denne muligheten til andre, men man trenger ikke å ha sett Live Free or Die Hard for å vite hva en total blackout kan innebære, hva den kan brukes til, eller hva som kan bli det neste. Særlig i dagens geopolitiske situasjon.

I løpet av få minutter var det umulig å få kontakt med noen. Ingen krig hadde startet (enda en), ingen vulkan hadde brutt ut (enda en), ingen pandemi hadde brutt ut (enda en), men landtransporten begynte å bli rammet av alvorlige forstyrrelser: Tog stoppet midt ute i ingenmannsland, og trafikklysene gikk i hjertet av de store byene. En arbeidskamerat kunne ikke høre fra sønnen sin, som var på camping i Granada. En annen var bekymret for at kona skulle få veer. Jeg fikk heller ikke høre fra min bevegelseshemmede mor, som snart skulle komme tilbake fra Valencia. Til syvende og sist var disse tilfellene små når man tenker på alle dem som ble operert eller måtte på sykehus på den tiden. Eller de som tilbrakte timevis isolert i en heis, i T-banen eller på toppen av et stillas. Eller, som synes å være den mest omfattende konsekvensen, de mer enn 35 000 passasjerene som nødetatene måtte redde ut av tog som sto stille.

Det virket som om det ikke skjedde noe alvorlig, men frakoblingen ga en følelse av at det kunne skje, og det var nok. Den andre reaksjonen, etter at situasjonen var tatt inn over seg, var en latterlig forbløffelse over hvor avhengige vi er av å være tilkoblet. Både til strømnettet og til internett. At vi slår på bryterne til lysene som ikke tennes når vi går inn på bad og soverom, er nesten elskverdig, morsomt, men ikke så mye at vi ser på mobiltelefonene våre i større eller mindre grad. Ikke bare for å sjekke "om den er tilbake ennå", men som en slags tvangstanke, allerede i abstinenssyndromets vold.

Kanskje lærer vi noe av denne tvungne frakoblingen. Det var det jeg ville komme inn på i dag, og det jeg vil avslutte med nedenfor. Kanskje, og dette er mer sannsynlig, lengter vi tilbake til det vi hadde noen timer tidligere, til vår konsensuelle avhengighet, til våre minidoser med dopamin. Og alt er glemt.

Slik gikk timene av en merkelig dag. Folk overreagerte, med all rett i verden med tanke på usikkerheten og de to foregående punktene, og bar på kanner med vann, brød og sardinbokser. Som om en europeisk leder hadde anbefalt oss å hamstre for flere dager. Folk, massevis av folk, som gjorde noe veldig sunt på en så varm vårdag: gikk ut. På. Gaten. Gaten. Flere mennesker enn noen gang i parker og på torg, som for en gangs skyld virkelig utnyttet anledningen.

Alt i alt en fortynnet luft. Til tider liknet den luften man pustet inn, unnskyld analogien, når man gikk ut i verden under de tøffeste nedstengningsdagene under pandemien. Som om fargene var annerledes, som om man ikke hadde lagt merke til det treet, det fortauet, den butikken før. Som om de ikke var der til å begynne med.

I mellomtiden navigerte jeg i et hav av falske nyheter og feilinformasjon. Uten data gikk jeg ned til bilen for å lytte til den analoge radioen. Naboer og andre grupper hadde i en flyktig kommunikasjon etter strømbruddet fortalt at dette allerede påvirket Sør-Italia, og til og med Tyskland. På gaten eller blant bekjente snakket man allerede om "halve Europa". Kommer jeg til å kunne reise til Comicon i Napoli om to dager, med tanke på togenes status? "De har nettopp evakuert hele Atocha-stasjonen i Madrid". Og maten og medisinene i kjøleskapet? Alt var ødelagt. Sinnet søkte etter den umiddelbare informasjonen og de konstante påvirkningene som de sosiale nettverkene fikser fra mobiltelefonen, men fant bare et slags ødelagt telefonspill og nok en gang en kombinasjon av bekymring og forståelig opprørthet. "Og hvordan kan jeg informere Gamereactors danske hovedkvarter om hva som egentlig skjer med deres spanske ansatte?" "Kom igjen, jeg må skrive noe offline på laptopen min, så jeg ikke kaster bort dagen." "Hva med å spille litt Mario Kart på Switch, som har batteritid igjen?"

Heldigvis gjorde Red Eléctrica det de lovet rundt kl. 15:00, og strømbruddet varte i 6 til 10 timer fra det tidspunktet, rett før det begynte å rote for mye i hodet på folk. For vi vet jo fra helt ferske eksempler hvordan anspenthet og nerver påvirker sosial adferd, uansett hvor eksemplarisk den ser ut til å ha vært som hovedregel i går.

Frem til klokken 02.00 hadde vi ikke noe nettverk i Ciudad Real, så slutten av dagen og inngangen til natten ble levd i fullstendig blackout. Stress og angst begynte å vike etter hvert som det ble snakket om "prosentvis gjenopprettet" og "tilbake til normalen" på den gamle transistoren. Vi var fortsatt hekta og grep uvilkårlig etter mobiltelefonen for å "sjekke noe", men en høyere hånd begynte å holde oss tilbake. Himmelen begynte å bli dekket av stjerner, renere og klarere enn noensinne. Det er utrolig hvordan en så liten by kan skjemme en så vakker utsikt med lysforurensning. Jeg fikk lyst til å spasere gjennom gatene i fullstendig mørke og klatre opp bakken for å se det historiske, forhåpentligvis ugjenkallelige synet.

Men så ble jeg oppmerksom på de to stearinlysene vi hadde på stuebordet, som var den eneste konstante lyskilden i hele huset. Sinnet ville ha sin del av ettermiddagsfjernsynet som noe nødvendig som egentlig ikke er nødvendig, men den arkaiske og minimalistiske løsningen, varm og flakkende, ga et uventet kall til ro. En plutselig mulighet til refleksjon og meditasjon. Et øyeblikk av nesten ufrivillig avslapping. En annerledes, velkommen følelse av søvn. En påminnelse og en advarsel til den Sinluz jeg kommer til å ha glemt innen i kveld.