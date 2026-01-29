15 personer omkommer i flystyrt i Colombia, inkludert en politisk kandidat

HQ

Et lite passasjerfly styrtet i det nordøstlige Colombia onsdag, og alle de 15 personene om bord, inkludert en sittende lovgiver og en kongresskandidat, omkom, opplyser myndighetene. Beechcraft 1900-turbopropflyet, som ble fløyet for det statlige flyselskapet Satena, hadde tatt av fra Cúcuta nær grensen til Venezuela på vei til Ocana da det mistet kontakten med flygeledelsen kort tid etter at flyet hadde startet.

Myndighetene fant senere vraket i den landlige regionen Playa de Belén i Norte de Santander, et fjellområde som er kjent for kokadyrking og tilstedeværelsen av ulovlige væpnede grupper. Blant ofrene var Diogenes Quintero, medlem av Colombias representantkammer som representerer en fredsvalgkrets, og Carlos Salcedo, lege og kandidat til en plass i kongressen, sammen med andre passasjerer og to besetningsmedlemmer.

Satena bekreftet at alle om bord (13 passasjerer og 2 besetningsmedlemmer) omkom, og redningsmannskaper fant de jordiske levningene på ulykkesstedet. Colombianske transport- og luftfartsmyndigheter har iverksatt standard etterforskningsprotokoller for å fastslå årsaken til ulykken, men det er ennå ikke offentliggjort noen offisielle funn.