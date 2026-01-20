Minst 1 død og 15 skadde etter avsporing av pendlertog nær Barcelona

HQ

Et pendlertog sporet av i nærheten av den spanske byen Barcelona tirsdag, etter at en avsperringsvegg kollapset og falt ned på sporet. 15 personer ble skadet, opplyser nødetatene.

Den spanske allmennkringkasteren RTVE rapporterte at tilstanden til fire av de skadde, deriblant lokføreren, var alvorlig. Nødetatene rykket ut til ulykkesstedet, og togtrafikken i det berørte området ble midlertidig avbrutt.

Avsporingen skjer bare én dag etter en av Spanias dødeligste togkatastrofer på mer enn ti år, da en kollisjon med et høyhastighetstog nær Adamuz i Córdoba-provinsen førte til at minst 40 mennesker omkom og flere titalls ble innlagt på sykehus...

[Oppdatering]

"Det er 13 skadde personer som ennå ikke har blitt evakuert. For øyeblikket er fire kritisk skadd: to som reiste i førerhuset og to i den første vognen. Én person er omkommet; denne personen befant seg i førerhuset", opplyser Mossos d'Esquadra (katalansk politi), som bekrefter lokførerens død.