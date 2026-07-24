16 år etter at serien «Scott Pilgrim» ble avsluttet, lager den opprinnelige forfatteren en ny enkeltstående tegneserie

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Bryan Lee O'Malley, forfatteren og skaperen av «Scott Pilgrim», vender tilbake til tegneserieserien som startet det hele, med en ny enkeltstående tegneserie som kommer i november. Det er den første nye tegneserien i «Scott Pilgrim»-universet siden 2010, og den første siden den opprinnelige serien ble avsluttet.

Scott Pilgrim EX: «Dawn of Metal Scott» er forhistorien til beat-'em-up-spillet som kommer i 2026 Scott Pilgrim EX, der Scott, Ramona, sammen med noen av hennes ekser og Scotts venner, må redde Sex Bob-omb fra klørne til demoner, veganere og andre fiender. Tegneserien «Dawn of Metal Scott» fokuserer på introduksjonen av Metal Scott. Ifølge Gizmodo vil den bestå av 24 sider, i tillegg til en 16-siders introduksjon der Scott kjemper mot sin metal-dobbeltgjenger.

Scott Pilgrim EX: «Dawn of Metal Scott» fungerer også som en slags oppfølger til anime-serien «Scott Pilgrim Takes Off». Selv om Scott ikke har vært med i tegneserier siden 2010, har serien utvidet seg til andre medier og har fortsatt en lojal fanbase hver gang den kommer tilbake.