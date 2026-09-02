16 mennesker omkom i en bussulykke på Sinai-halvøya i Egypt

HQ

Det er rapportert om en ulykke i Sinai-regionen i Egypt, hvor en buss har krasjet, noe som har ført til at 16 personer har omkommet. Ulykken skjedde på veien mellom Dahab og Nuweibaa. Dahab ligger rundt 50 miles nord for Sharm el-Sheikh, en region som er kjent for å være populær blant turister som ønsker å nyte Rødehavet.

Ifølge Sky News har egyptiske myndigheter rapportert om ytterligere 29 skadde som følge av ulykken, og mange av de berørte er fraktet til lokale sykehus og helseinstitusjoner.

I forbindelse med den tragiske ulykken har myndighetene kommet med en uttalelse der de uttrykker sin «dypeste medfølelse og kondolanser til familiene til ofrene for ulykken».