1666: Amsterdam lanseres i Early Access 25. august

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For Panache Games markerer august lanseringen av det overnaturlige action-eventyr- og etterforskningsspillet « 1666: Amsterdam, som nettopp er bekreftet å lanseres i Early Access via Steam og Epic Games Store 25. august, til en pris på 29,99 dollar/29,99 euro.

For å feire anledningen har dessuten Jean-Francois Boivin, medstifter og utøvende produsent hos Panache Digital Games, sluppet en ny video som gir et innblikk i denne verdenen av hekseri og mørk magi, der innbyggernes livssyklus styres av fullmånen, og disse periodene kalles Esbats. Spillets hovedperson, Noa, påtar seg rollen som «Collector» om dagen for å identifisere «Originals» – mørke vesener som lever blant byens innbyggere – som Noa må observere i deres daglige rutiner for å være sikker på deres sanne natur. Deretter, i nattens skjul, begynner jakten.

I spillets prolog (tilgjengelig på Epic Games Store og Steam) ser vi hvordan Noa, etter innvielsen, velger sin følgesvenn, Aaron, som skal følge henne på reisen, og historien hennes tar sin begynnelse. Aaron er en katt, og har som sådan visse spesielle evner for å bevege seg ubemerket, samt en spesiell kraft til å underkaste seg andres sinn.

Du kan også se hvordan kampsystemet i tredjepersonsperspektiv fungerer, basert på angrep og unnvike-manøvrer, men bare når «Originalen» avslører sin sanne form. Dette kombinerer kamp med fortryllede våpen og potions. Hver «Original» vil ha en egen kampstil, og ved å beseire dem vil du kunne forsegle kraften deres… inntil neste månesyklus.

Det er mye å utforske i * 1666: Amsterdam*, men vi vet i det minste at det vi får fra og med 25. august bare er starten på en prosess med finpussing og forbedring, takket være tilbakemeldinger fra spillerfellesskapet.

Skal du spille * 1666: Amsterdam*?