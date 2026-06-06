1666: Amsterdams prologskygge slippes gratis på Summer Game Fest

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Tenk deg å bruke 16 år på å jobbe med et enkelt prosjekt. Det er det Patrice Désilets, skaperen av Assassin's Creed-serien og regissøren av Prince of Persia: The Sands of Time har gjort, ettersom han har plugget bort med sitt eget studio Panache Digital Games på 1666: Amsterdam.

I spillet tar vi rollen som en heks i den historiske byen, der vi får tilgang til magiske krefter, kaster folk opp i luften med telekinese, samt kan spille som kattevennen vår og se gjennom dens øyne.

Hvis spillet ser interessant ut via trailerne, kan du gi det en sjanse allerede nå, ettersom Désilets kunngjorde at prologen til 1666: Amsterdam kan spilles gratis nå på Steam og via Epic Games Store.